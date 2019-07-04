香港不少媒體、學者，都是天真地把近年本地發生的示威運動，簡單地定性為爭取自由民主，並一直只從這些抽象概念來分析運動的發展、起落和對錯，對國際上這麼多年來所謂「民主化」的地方革命、政治運動的真實情況，以及眾多披露出來的資訊、分析視而不見。這反映出香港這些輿論製造者，不是無知、坐井觀天、閉門造車，便是另有政治用心了。



自佔中以來，已有足夠的證據證明，香港學運、社運不少搞手都是在外受訓。台灣太陽花學運和由此崛起的台獨青年組織，是香港政治外地受訓的一個點，而香港某學者牽頭的組織是關鍵中介，包括受訓與資金來源。而台灣太陽花學運的骨幹，其實也接受外國訓練，並不是甚麼本土成長。



只要翻開美國政治資金有關組織的紀錄，當可看到美國政府資金怎樣通過各種直接渠道，資助全球各地的所謂民主化組織。資金來源是有一定的政治要求條件，而不少政治資金是經美國駐外領使機構派發與管理，屬美國的政府政治行為，與理想主義靠不上邊。



有關顏色革命已有不少的研究，只是沒法打進美國掌控的主流媒體。例如烏克蘭的廣場革命，有參與者在事後將整個過程作為碩士論文的研究對象，在中歐的大學進行。其後發表的論文把當時推動革命的主要非政府組織（NGO）的關係網絡列出，結果顯示出美國的深度介入。這些NGO的資金來源、人員訓練，都是來自美國政府和當地大使館，或美國盟國的外交經費，指揮者當然是美國駐當地的大使館。廣場革命前夕，大使館空運幾噸美元現鈔至基輔，已是公開的秘密。



幾年前我研究緬甸的NGO發展，同樣找到當地外來NGO的政治資金關係。即使它們通過一重一重轉投資的方法來掩飾關係，但只要仔細梳理公開的網絡資訊，亦足以看到它們怎樣連到美國等政府資金和駐當地的大使館。其中一系列在緬甸或海外專門攻擊中國在緬投資的NGO，實際上來來去去都是那些組織、那些人，和美國的資金。



只要讀讀十九世紀以來的帝國主義擴張史和美國的政治，拋棄抽象的教科書，認真研究政治事件的發展，當可看到民主、自由、人權只是騙人的幌子，背後是赤裸裸的帝國主義利益。



列根時期美國中央情報局（CIA）用販毒收入資助尼加拉瓜叛亂組織，早已成公開的事實，也拍成電影。美國各種黑暗惡毒的海外政治行為一直只增不減，問題是主流媒體掩蓋。香港的港獨以及自決運動，只不過是美國政治陰謀的另一個例子。