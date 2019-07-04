在這場反修訂《逃犯條例》黑風惡浪中，秉公執法、盡忠職守的香港警察最受奇恥大辱、沉重打擊，追其源是特首林鄭月娥對反對派發動大遊行和暴亂跪低投降所致，此舉令警方平亂、維護法紀、社會治安、公眾利益成了「濫用武力」、「血腥鎮壓手無寸鐵的和平請願」，成了「黑警」，成了「暴政惡狗」。數以百計的警察和家人被網民「起底」，恐嚇威脅「殺全家」。林鄭月娥的跪低投降出賣了警察、葬送了法治，令反中亂港者和暴徒更加囂張、氣燄高漲，肆無忌憚的狠鬥警察，他們包圍警察總部，大肆破壞。



這期間，面對「老鼠捉貓」、「賊捉警察」的亂世之象，林鄭政府也惺惺作態的要「撐警」，要「安撫」，要「鼓舞士氣」，建制派還組織撐警的大規模集會。人們以為在今後的鬥爭中，警察或可以重振聲威，對搗亂破壞分子和暴徒們果斷執法。然而，在林鄭月娥跪低投降的大方針不改不變之下，警察仍然是縮手縮腳，盡量不作為。「七一」那天，搗亂破壞分子在光天化日之下使用各種硬器攻擊立法會大樓，更衝進立法會，瘋狂毀壞公物，在全世界面前演出了一場香港已經無法無天、暴徒橫行的大戲，和文革時期造反派們「砸爛公檢法」不相伯仲。



面對暴徒破壞，警察為何不作為、不阻止，看着他們挑戰警察和法治？往「好了」說，也許是警察在運用策略，收集證據，讓破壞行為充分暴露，方便「秋後算帳」、「點相拉人」。往「壞了」講，警方執法無能，未於第一時間維持治安，保護公物，阻止犯罪。這等重大的惡劣影響眾目睽睽，舉世皆知，香港的警察形象、法治形象糟糕透頂也，這就是林鄭的跪低投降所要換來的「解決社會矛盾和紛爭」嗎？這樣處理問題，反中亂港集團和暴徒們就會偃旗息鼓嗎？



面對香港亂局，警察受辱、士氣低落，治安瀕危，朝廷當然不能無動於衷，定要嚴飭林鄭撐住警察，「守住底線」。然而，投降主義的路線不改變，總體方針的大反擊不展開，一切枉然，不必論矣！