「物不至者則不反」，這是古人的至理名言，事物不發展到極點，就不會走向反面。立法會大樓在暴徒衝擊之下滿目瘡痍，這無疑是回歸以來最混亂的一天，是香港法治最黑暗的一頁，是特區政府最大的恥辱。但從另一個角度看，今次暴亂恰恰撕掉了反對派「和平示威」的假面具，更暴露了他們搞死香港的狼子野心，是大亂走向大治的契機。



最匪夷所思的是，時至今日反對派還在妖言惑眾，美化暴力。民主黨議員胡志偉聲稱年輕人是冒入獄風險而衝擊，更有人以死相諫，但最終只有冷血無情的回應；公民黨議員郭家麒則認為若政府願意真誠對話，情況可以扭轉，並強調扭曲的議會制度暴力，比實質破壞更暴力云云。當全世界都看到如此混亂場面，都不齒於此等暴力行為，這班政客還在顛倒黑白，混淆視聽，簡直無恥到了極點。他們自己腦殘也就算了，莫非把所有香港人都當成白癡？



反對派可以欺騙所有人於一時，也可以欺騙部分人於永遠，但不可能欺騙所有人於永遠。事情鬧到這種地步，那些被蒙騙的市民也該清醒了，他們不妨睜眼看一看，到底是誰在破壞香港？他們不妨認真想一想，香港究竟何去何從？繼續鬧下去，香港勢必徹底毀滅，港人失去安居樂業之所，反對派頭面人物大可以跑到英美邀功討賞，而絕大部分市民只能被迫承受惡果，難道這就是大家的選擇？



知恥近乎勇。港府一再跪低，既助長了反對派氣燄，更引發了連場暴力，現在該是收拾殘局的時候了。被顛倒的事實必須糾正過來，被摧毀的法治必須重新建立，今次衝擊立法會的暴行必須嚴肅處理，暴徒固然要受到法律制裁，幕後黑手更不能輕輕放過。須知擒賊先擒王，港府處理佔中案拖泥帶水，姑息養奸，埋下今日禍患，這次千萬不要再說甚麼「大和解」，更不要以「證據太多」或「證據不足」敷衍公眾。