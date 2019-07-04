立法會是一個城市文明的見證，制訂法律，監察政府，為社會未來把關，議事莊嚴之地絕對不容侵犯，這是有讀過書的人都知的常識，為何我們社會未來主人翁，受過十二年免費教育，應該知書識禮，卻像野獸般瘋狂打爛玻璃門，硬闖入立法會大樓大肆破壞，盡情羞辱，把立法會主席的畫像毀壞、甚至區徽也塗污。清場後的立法會，滿目瘡痍，爛蓉蓉面目全非。是甚麼深仇大恨，驅使這群年輕人不毀掉立法會不心安？



最令人費解的是，他們口中常嚷着為民主打拚，爭取雙普選，誓要踢走所謂「保皇黨」建制派，讓他們同道中人進入議會，現在所作所為簡直是自打嘴巴。有心水清的人指出，這批反對派的代表當選議員後，都是搞破壞居多。最常見是大聲叫罵，擾亂秩序，然後給主席逐出議事廳，一天的工作又完結，賺取豐厚的薪金津貼，不只自己花費有着落，還用公帑養活一群跟班隨從。



他們當中，有些不懂得遊戲規則，在宣誓就職時故意整古做怪，甚至侮辱國家，結果玩出火，給褫奪議員資格，令反對派損失關鍵票數，建制派要說聲多謝，不費吹灰之力便完成多年來修改議事規則的目標，廢掉泛民主派慣用的「拉布」伎倆，讓議會曾短暫地有一段運作較正常的日子。



好景不常，反對派知道在議會不夠票，把心一橫衝擊立會，癱瘓其運作，美其名寧為玉碎，不作瓦全，實則是綁架議會，要挾政府交出管治權。現在他們的陰謀成功了一半，政府自甘墮落做跛腳鴨，立法會淪為廢墟。熱血的年輕人不但被利用成政治工具，還做了罪犯，涉及非法集結、刑毀及暴動等罪名，警察隨時找上門拉人。倘若罪成，監禁七、八載少不免。社會供書教學，然後又在監倉養他們，浪費不單只是納稅人的血汗金錢，還有是一去不回頭的青春。