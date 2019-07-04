連串的反政府示威，爆發激烈肢體衝突，警察是否使用過當武力對付示威者及濫權問題引起爭議。獨立監察警方處理投訴委員會日前宣布，會主動審視六月九日至七月二日期間示威活動中涉及警方的投訴，期望在半年內完成報告並提交當局。這令筆者想到警權是否應該有界線的問題。



給任何個人或任何機構賦予一項工作或任務，同時要賦予其執行此一工作或任務的權力，但必先要劃清此一工作或任務的界限，若進行此一工作或任務必須具備某種強制性的權力（coercive power），劃清界線就更加重要。實行民主憲政的國家，權力必須分離，即行政立法司法三權分立（性質上的分離），還有中央與地方的分權（地域上的分離）。此外，任何公權力的行使，第一，必須接受法律的規範；第二，必須以不侵犯人權為前提；第三，必須有不可逾越的界限。



有人會說：那麼政府的管治豈不是窒礙重重，施政不是沒有效率嗎？說得一點都不錯。這就是為甚麼幾乎每一個由民主選舉產生的政府，都不喜歡權力受到約制，殫精竭慮，巧立名目，都要透過各種行政手段和修改法律來擴充權力，但是又要時刻提防被反對黨的攻伐，和人民的監察。民主政治其中一個「兩難」問題，就是效率與人權。政府要有效率，施政如臂使指，人民的權利必然受到不同程度的削弱；反之，人權得到完全的保障，政府施政自然也會受到掣肘。不過，這個隨着資訊科技的發展，人文精神的提升，政府機能與社會機能的配合，這個「兩難」問題是可以得到解決的。



講到施政最有效率，權力不受任何約制的政治體制必然就是「黨國體制」。由於國家權力是最大的，並且幾乎是唯一的強制權力，當強制權力成為一種專斷權力，必然會危害到人民的權利。上一世紀的法西斯主義、布爾什維克主義，到本世紀仍然陰魂不散的共產主義，國家權力都是一種專斷的權力，憑藉一個龐大的國家機構，即高效率的國家機器如軍隊、警察、特務來統治人民，這種「黨國體制」為了鞏固極權統治，逾越了「為人民服務」的本分。



警察是對內維持公道（社會秩序），它的權力性質與對外保障安全的軍隊同樣是消極的，即是行動只應是事後補救而非事先壓制。正如軍隊不能把所有外國當作潛在的敵國，而警察也不能把所有人民當作潛在的罪犯來處置。縱因必要而從事防範，亦應不致構成一種對人民的侵擾，至低限度，不能損及人民的基本權利。



警權是公權力的一種，它必須依法行使，而且要有不可逾越的界線。