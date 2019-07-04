示威者呼嘯而過，立法會「寸草不生」，到處蓉蓉爛爛，猶如廢墟。林鄭凌晨四點率領保安局局長及警務處處長見記者，譴責暴力行為，表明追究到底。「修例三人組」之中，獨欠律政司司長鄭若驊，擺明繼續貫徹其龜縮作風，天變地變龜縮不變。



早就說過，鄭若驊在是次修例風暴中幾近隱形，未爆大鑊前已態度傲慢，懶政輕敵，立法會五次相關會議，夠膽死四次缺席，只剩下李家超苦苦支撐，埋下港府兵敗如山倒的禍根。修例關乎香港法律問題，身為律政司司長竟可翹埋雙手乜都唔做，鄭若驊都可說開創特區先河，比其前任袁國強更不堪。



須知道，袁國強拖延不起訴佔中案雖然非常醜陋，但面對「一地兩檢」立法還是硬住頭皮走上前線的，鄭若驊則話之你，引渡逃犯修例這麼大件事都毫不着緊，反而對自己秘撈仲裁案上心上腦，悶聲發大財；對老公連掃兩豪宅，又心水很清地以自己無利益為由，刻意不向行會申報。知法玩法，屈法枉法，難怪民望長期「墊司底」。



今年七一爆的大鑊史無前例，立法機關被徹底破壞，英國旗、黑紫荊旗掛滿議事堂，連區徽都被塗污，加上暴力衝擊，示威者除了涉嫌刑事毀壞，更隨時觸犯暴動罪。林鄭聲言追究到底，意味律政司必須作出檢控，偏偏鄭若驊事不關己一般，繼續躲在僭建豪宅同老公大覺瞓，將路易十五名言「我死之後，哪管洪水滔天」進一步發揚光大，變成「我瞓覺之後，哪管洪水滔天」。



法之不行，自上犯之。鄭若驊其身不正，知法犯法的劣迹厚過電話簿，醜聞由上任第一日爆到今時今日，最惡劣莫過於同漢奸黎大搞政治交易，一再放生。由她繼續掌管全港刑事檢控大權，根本沒有說服力，毫無公平公正可言。此所以，港府若真的有大徹大悟、痛改前非、重建法治的決心，必先撤換避政司司長！