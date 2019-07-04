由去年起，本欄不時會談論當代人不懂斟酌情理，經常講出過頭話、做出過頭事，這是社會亂象之所由生。話題談過不止一次，直覺和潛意識都告訴我，此事很重要，我有責任提醒大眾，但為甚麼重要，在理性上其實還沒弄得十分清楚，直至因修訂《逃犯條例》引起偌大風波，才讓我明白過來，原來自己潛意識中一直擔心的事，正陸續浮現。



據說因反對修例而自殺死諫的年輕人，至今已有三位，有的還具大學資歷。這是讓人十分痛惜之事，有些反對派的網上評論員痛心疾首，說話哽咽，幾乎要哭成淚人。他們當然會說罪魁禍首就是香港特區政府，而我說呢，政府當然有責任，但同樣要承擔罪責的，難道就不該包括這批輿論領袖？



修訂《逃犯條例》雖然具爭議性，但還不至於是天塌下來的事，過去中國從外地引渡回去受審的案例中，甚至沒出現過明顯的冤獄。到了六月中，港府更宣布無限期暫緩修例工作。但好些反對派傳媒及KOL還不依不饒，繼續散播恐怖氣氛，將局勢渲染得猶甚於國破家亡。不少人信以為真，便將小事看成了天大之事。上述三位死諫者之中，最少有兩位是在暫緩修例之後尋死的，試問值得嗎？傳媒真不需要負上部分責任嗎？



歷史上就算遇上真正的腐敗政權，面臨國破家亡，人們也不輕易以死相諫，畢竟生命誠可貴。民國年代，國民政府先要應付八年抗戰，再要面對國共內戰，江山危如累卵，美國撥來大量資金援助國民黨，但蔣、宋、孔、陳四大家族即使面臨亡國之憂，仍大量侵吞外援，情況嚴重到就連美國國會議員也要提出抗議。這樣的政府夠不堪了吧？但其時也沒有甚麼人會選擇用自殺方式抗議。



你認為今日香港政府能比昔日經常暗殺政敵的民國政府更惡劣嗎？如你認為是，就叫不懂斟酌情理了。