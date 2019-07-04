「政府腳跛，立會殘廢」，本報頭版八粒大字，恰恰是今日香港的寫照！一個撕裂的香港，民生經濟空轉二十二年，還有甚麼能量求進步？老朽但覺能夠活下去已經十分不容易！「嘆人間，今古真兒戲」！香港原有的「優勢」，都在遊行、示威、叫囂、衝擊、破壞中一去不復返，「福地」早已變得「真兒戲」！



立法會被示威者暴力衝擊後，恍如強烈地震後一夜變廢墟。林鄭月娥召開記者會，除了強烈譴責示威者的暴行，更誓言對違法行為追究到底。立法會變成今日咁嘅殘樣，醫番起碼要數千萬元甚至逾億元，唔使問阿貴，大部分又係納稅人埋單！市民批評這是政府軟弱、縱容反對派所致，斥林鄭自招其辱，令政府權威徹底被摧毀。



中國近代啟蒙思想家嚴復曾說：「中國之積弱，由於內治者十之七，由於外患者僅十之三耳。」換句話說，即是國家之衰落，主因在內治而不是外患。今香港之亂，不也正是「內治」出問題嗎？林鄭有眼無珠，千挑萬選，揀咗個醜聞纏身而且職不稱位嘅律政司司長鄭若驊，解說修訂《逃犯條例》不力，以致民意受誤導，鄭若驊根本就係霸住毛坑不拉矢，遇事但見龜縮！而且一上任就「放生黎智英，唔告梁振英」，如此一個無視法治的律政司司長，不問責下台，豈有天理？



林鄭的管治班子，嚴格而言，更無一個是男兒，吾人見到的廢官，多是想到權位而沒有想到責任，想到一時利益而沒有想到來日的災禍，即使災禍降臨，頂多不過是在網誌上發表「卑之無甚高論」的廢噏，好似政務司司長張建宗就係人辦，幾句鸚鵡學舌的例牌門面話，試問怎能為政府「消災」、為生民「解困」！回歸二十二年，反中亂港的淫媒有運行，愛國愛港的正義傳媒就備受迫害，完全違反「天公疼好人」的原則，內治出問題，特區政府及中央再不糾正錯誤、分清敵友，香港點會有運行吖！