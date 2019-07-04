在近日的反修例風波中，警隊一直默默耕耘維持社會秩序，卻依然成為反對派抹黑、攻擊的目標。有暴徒發起多次包圍警察總部的行動，不但以粗言穢語、擲雞蛋挑釁警方，更有人以激光直射警員眼睛，還要放設障礙物堵塞出入口、塗污警徽和遮蓋閉路電視。更甚者，有人在網絡上「起底」並公開警員及其親屬資料，滋擾其生活。這些激進分子肆無忌憚地欺凌警員，種種行為觸目驚心，不少市民看在眼裏都悲憤莫名。



終於，沉默的大多數忍無可忍，六月三十日有逾十六萬名市民參加「撐警察、保法治、護安寧」集會，不論大小老幼，都一起在當日以行動展示對警隊和對法治的信心、堅持。顯然，香港的核心價值，並未因修例風波而有任何改變；絕大多數市民深信本港的法治和正義，依然是香港的核心價值。



世界上沒有一個國家會認為執法人員被攻擊是可以接受的，而目前的混亂如果繼續，香港將陷入萬劫不復之地。這個聲勢浩大的集會顯示，警察是維護香港法治和社會秩序的唯一選擇，廣大市民都支持警察執法，豈容反對派人士、暴徒肆意抹黑攻擊警員？



在大部分的全球排名當中，香港警察都長期位居世界前列；港人引以為傲的低罪案率，亦有賴警隊維護；這些成就都是全體香港警察服務市民的成果。所以，維護香港警隊的尊嚴，就等於在保護香港的繁榮穩定。



撐警集會沒有一人戴口罩，全部光明磊落，「行得正企得正」；相反，近日衝擊立法會的「口罩黨」、「黑衣幫」，卻口說爭取權益，實質在破壞法治，更不願面對法治。強烈的對比非但是對蒙面暴徒的諷刺，也凸顯尊重法治的市民對警方的鼓勵。



市民支持警隊，就等於支持社會整體的利益；六月三十日的民意吶喊，表達了廣大市民對警務人員的崇高敬意和支持。