神州觀察：淋水招呼李彥宏　百度惡行何時報

內地網絡搜索引擎百度在李彥宏掌舵下，連爆醜聞。早前出席上海復旦大學活動時，李彥宏風光得意，並獲女大學生獻唱肉麻歌曲吹捧，左一句「男神」，右一句「想見你」，大為受落。此一時，彼一時也，近日李彥宏在另一場合演講時，突遭人以水淋頭「招呼」，當眾出醜，可謂大快人心。



從瘋傳的網絡視頻可見，事發一刻李彥宏根本毫無反應，整個人呆立台上，並任由不速之客將整瓶礦泉水淋於頭上，變成落湯雞，慌亂間一邊以手抹面，一邊以英文質問對方What's your problem？而在隨後的打圓場式回應中，李彥宏雖極力掩飾情緒，以展現其大度一面，但說話語氣明顯變了調，尤其對於一個行業「巨擘」、平時聽慣獻媚奉承之人來說，可能從未想過有人敢對他如此不恭，此等羞辱又怎能接受。



凡事有果必有因。據指淋水男子是因使用了百度問題產品，提出訴求卻得不到回應，無奈之下惟有「自行解決」，並將一舉一動事先於網上公開，事後更坦然就縛，承擔責任，讓不少網友豎起大拇指。當然，在標榜法治社會的今天，這種挾私報復行為並不值得推崇，可是百度作惡多端，唯利是圖坑害百姓之事無日無之，卻也是不爭的事實，受害者循正當渠道根本無法討公道，除了以身犯險，就只有忍氣吞聲，吃虧倒楣自認，如此又怎能體現法治的公平正義？



所以，李彥宏最需要做的，便是先反問一下自己有甚麼problem，好好想想百度這些年幹了多少傷天害理的事情。當年的魏則西事件將百度競價排名醜聞揭開，亦讓民眾徹底看清百度的真實面目，為賺錢竟與臭名昭著的「莆田系醫院」狼狽為奸，而至今亦未見收斂，受其誤導者仍絡繹不絕，輕則被騙取巨額醫藥費，重則延誤治療，乃至遭假醫生胡亂診症，枉送性命，百度之惡莫此為甚。



此外，百度網絡平台黃賭毒氾濫，虛假廣告、非法傳銷、詐騙等違法犯罪內容充斥，亦常令民眾防不勝防。好端端的網絡平台被搞得烏煙瘴氣，並任由不法之徒游走其間，騙財害命，百度其實早已變成「百毒」，神憎鬼厭。若說早前那篇「百度已死」的網絡檄文起到了「警世鐘」的作用，那麼李彥宏後來獲提名中國工程院院士，引發巨大社會爭議及最終落選的結果，則應被視作民意的集體覺醒。



正如有輿論指出，現今的百度就是網絡上的「黑惡勢力」，既無社會良心，政府又因種種利害關係懶得管，等於放縱其繼續作惡，更與掃黑除惡宗旨相違背。都說民意不可違，如今滔滔民意就在眼前，當局是否仍然選擇裝睡下去？