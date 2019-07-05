世界視線：彭斯突取消行程　箇中玄機堪玩味

美國副總統彭斯原定日前到新罕布什爾州一間復康中心的行程突然被叫停，儘管當局事後急忙闢謠，但由於訊息混亂不清，以致謠言滿天飛，外界至今仍未知白宮葫蘆裏賣的是甚麼藥。



有報道指，彭斯的代表在位於新州曼徹斯特市的會場宣布基於「緊急狀況」，副總統的專機「空軍二號」起飛後被緊急召回白宮，但後來發言人又改口，強調彭斯當時並未離開華盛頓，事件亦無關他或特朗普的健康或其他國家安全問題。另有媒體引述消息人士指，彭斯突然取消行程是因為「活動地點有問題」，至於具體情況為何，則語焉不詳。如果真如彭斯方面所言，有關安排屬正常程序，白宮理應開誠布公，而非由新州方面傳出消息。更何況，如果真是當地出了甚麼狀況，以致連副總統也要改變行程，紙畢竟包不住火，當地媒體應有相關報道。如今白宮被動回應，且說法自相矛盾，這就難怪為何人們浮想聯翩，認為白宮內部出了亂子。



無獨有偶的是，就在彭斯取消新州之行的差不多同一時間，俄羅斯一艘軍事科研潛艇發生火警，十四名海軍官兵遇難，總統普京與國防部長紹伊古舉行緊急會議商討事件，兩者之間難道只是巧合？



撇開上述陰謀論不說，彭斯跟特朗普的關係，其實遠非外界所看到的那樣和諧。大家應該記得，去年有白宮匿名高官投書《紐約時報》，指最高層有所謂「抵抗集團」，密謀推翻總統。據聞文章見報後在白宮內掀起一股「捉鬼」潮，作為「頭號嫌疑犯」的彭斯最終要公開表示願意身先士卒接受測謊，以取信於特朗普。更有甚者，有媒體言之鑿鑿，指特氏曾對彭斯的忠誠表示懷疑，並多番詢問身邊人對彭斯的看法，得到的答案莫衷一是。有接近白宮人士認為特氏連任時換將可收擴大票源之效，顯示彭斯或許地位不穩。



常言道「伴君如伴虎」，侍候善變的特朗普更是如此。儘管彭斯刻意謹言慎行，扮演特氏「忠僕」的角色，但他被譽為「最有權勢副總統」，已足夠讓他對自己「功高震主」提心吊膽。