正論：不奪治權不罷手　不返維港不死心

一九九七年七月一日，英國人把香港主權交回中國，末代港督彭定康一家人乘坐「大不列顛號」離開維多利亞港，彭表情失落，身旁三個女兒甚至落淚依依不捨，只差未說出口「我們會回來。」彭定康果然死心不息，三番四次重返香港，屢次指手畫腳，對香港事務說三道四。然而這個過氣政治人物，根本是小丑一名，發揮不了很大作用。英美等外部勢力老早已找了不同代理人，在香港潛伏，盼望有朝一日，裏應外合奪回香港治權。



一四年的佔領行動是投石問路，牛刀小試，無能的政府露了底，中央的曖昧亦看在外部勢力眼裏。到了今年「六四」三十周年後，終於藉反修訂《逃犯條例》發動搶奪管治權的行動。先是號召包圍政總、立會，之後又發起多次大遊行，宣稱共三百萬人上街以壯聲勢，之後又圍堵警總打擊警權，除去防護香港的屏障，又癱瘓立會、行會及多個政府部門及公共機關，令到三權崩壞，陷入無政府狀態。政府一跪再跪，處處向反對派退讓，似要將管治權親手交出。這場驚天大陰謀差不多成功了一半，兩制在香港垮掉，便要向「一國」埋手。



六月二十八日深夜，數名立法會議員及示威者企圖闖入中環海濱剛生效的駐港部隊軍用碼頭被阻止，已凸顯反對派矛頭轉向「一國」在香港的象徵力量。七月一日，暴徒衝入立法會大樓，大肆破壞，塗污區徽，並掛上塗改的區旗及港英旗。值得注意的是，他們毀爛了回歸後歷任立法會主席的油畫，卻對英國殖民地時代兩位立法局主席黃宏發及施偉賢的畫像手下留情，政治意味明顯不過。



反修例與港英旗有何關係？古有圖窮匕現，今有門破旗掛，證明一連串暴力示威根本不是為了香港人，而是為了舊東家英國人。結合港英餘孽、漢奸洋奴在港搞「顏色革命」，意圖復辟江山。特區管治班子俱是酒囊飯袋，長期縱容牛鬼蛇神搞破壞，而且政府架構內充斥殖民地舊臣，酒肉穿腸過，米字旗藏心中。



英治陰魂不散，香港政府名副其實「門常開」，三兩下手腳已經被攻陷，下一目標便是中港融合的象徵。條條大路通羅馬，列列高鐵往北京。自從香港高鐵西九站落成，交通與內地連成一線，關係更緊密，中國城市形象更加確立。反對派號召七月七日遊行往西九站，明顯是在挑釁中央。



爪牙在香港搞事，主子在倫敦出招，英國外相侯俊偉近日多次評論香港反修例風波，強調《中英聯合聲明》保證香港的自由，首相文翠珊更表示，已就香港現時情況向中國政府表示關注，並要求中方尊重《聯合聲明》所確立的權利和自由。中方反駁英方，駐英大使劉曉明更指英方言論「站錯邊」，隨即被英方傳召交涉，兩邊針鋒相對，醞釀一場外交風波。此情此景，不禁令人想起三十七年前中英也為香港問題爭拗。



文翠珊有「鐵娘子二號」之稱，原裝正版「鐵娘子」戴卓爾夫人是英國首位女首相，以硬朗見稱，一九八二年剛在福克蘭群島主權戰事打敗阿根廷，意氣風發，去到北京與中國領導人鄧小平談判香港前途，以為可再下一城，怎料第一個回合已摔了一跤，在全世界注視下出洋相。鄧小平表明香港將來的前途危機，不用英國操心，北京政府自有政策。鐵娘子本來想用主權換治權的念頭，壓根兒無望。英國人最後將香港主權治權一併交回中國，含恨離開管治百年的維港。



當年查理斯王子乘坐「大不列顛號」離港，二十二年後仍舊是王儲，英女王伊利沙伯二世仍然在位，在不思進取的英國人眼中，世界彷彿停頓，自己仍是昔日的「日不落國」，殖民地俯首稱臣。某程度上他們沒有錯，美國依舊恃勢四處欺凌弱小，與俄羅斯冷戰又冷戰，以巴衝突未有解決……三十年河東，三十年河西，只是應驗在中國，發展步伐前所未見，闖進高鐵時代未幾又將步入5G時代。八十年代香港是中國面向世界之窗，現今北京、上海、深圳多個城市地區都可以擔任這個角色，香港對中國的重要性日漸減弱。當年不能以香港前途威脅北京就範，今時今日更加不可能。



很多人大惑不解，反對派搞垮香港政府，不放北京在眼內，不奪管治權不罷休，中央政府被剃眼眉，暫時反應都只是與英國鬥鬥嘴，或者循例表態支持香港政府，儼如見死不救。現在不是中央治港、港人治港，變了倫敦治港、白宮治港……五十年不變的承諾，香港人享有言論集會自由，變成放縱，被外部勢力乘虛而入，利用作為反中基地，終至一發不可收拾地步；香港的高度自治被曲解成絕對自治，廿二年間內耗爭拗不絕，特區政府無力駕馭亂局。中央至今仍然按兵不動，難道真的要等到二○四七年才出手嗎？最怕是請客容易趕客難，要與英國人共同管治香港，到時反而上演一幕歡迎「大不列顛號」駛進維港。



京官講過，中央要槍有槍、要炮有炮、要法律有法律，一支解放軍部隊駐守在香港，根本有能力迅速解決近日連串暴力奪權騷亂。不要忘記，暴徒不但換走洋紫荊旗，甚至連五星旗也拉下了。兩制潰不成軍，一國引火燒身。即使撲熄了，也會在歷史上烙下印記，像當年割讓香港百年恥辱，永遠不能磨滅。