功夫茶：派錢混亂多甩漏　等了又等嘆奈何

扁鼻佬戴眼鏡──你緊佢唔緊！功夫茶講緊嘅係無能政府派嗰四千蚊，由今年二月一日接受申請至四月三十日完結，到家陣查詢期限屆滿，依然有唔少人仍未收到確認通知，搞到唔知幾咁徬徨憤慨！喂，派錢都派到天怒人怨，財政司司長陳茂波想唔做「史上最廢財爺」都唔得喇！籌備咗成年，連個電子表格都話搞唔掂，你話香港點發展「智慧城市」吖？「至廢城市」就有份！睇吓立法會一夜變廢墟就知喇！



呢，官老爺估計有過百萬人會申請，第一日卻只印得幾十萬份表格，你話係唔係戇居居，掛住食煎堆吖？都話「好嘅開始係成功嘅一半」，果不其然，所謂「關愛共享計劃」搞到一鑊粥，好事變壞事，嗱！唔好畀功夫茶又批中，個計劃最終又係衰收尾！



官老爺自己薪高糧準，向來不知民間疾苦。呢！近日有區議員反映，最少接獲五十名市民求助，好多話仲未收到確認通知喎，有啲打去問，又十問十唔通。真係講起都一殼眼淚，有長期病患者苦候三個月，但求一個「確認」啫，都難如登天，最終求助區議員先得償所願；又有因未收到確認通知而重複申請，反而令到申請無效！這陷阱偏佢遇上，擺明係廢柴政府效率低而搞出個氹畀市民踩啊！



講開就㷫過辣雞，有位六十九歲嘅潘女士，佢同丈夫都係長期病患者，來自內地嘅丈夫因未有港人身份，每年兩萬幾蚊嘅醫療費未有任何政府資助。兩公婆原本以為派四千蚊可以一解燃眉之急，誰不知申請後遲遲未見有確認通知，搞到佢憂心忡忡。唉，政府派錢派到基層愁眉不展，為嗰四千蚊日夜擔心，阿哥，派錢都玩人，呢個政府太不該！



政府正一食塞米，派錢都可以派到辣㷫全城！好好哋一個計劃搞到神台貓屎，神憎鬼厭，功夫茶都真係要寫個「服」字。



有關計劃原本用意係補去年財政預算案之不足，對未能受惠政府「派糖」嘅N無人士、基層來個「補漏拾遺」。可惜政府運作之甩漏、施行之蝦碌，以及職津處職員不勝負荷等等，愈補愈漏，睇見都火滾！家陣啲官老爺仲老神在在，收咗成三百四十萬份申請，截至六月底，職津處先就約六十七萬宗成功申請個案指示銀行發放款項，咁即係話，仲有二百七十幾萬份申請表仍在漚蟲！有街坊話，分分鐘等到明年過年都未收到錢！真係想創你個心，功夫茶相信街坊等到花兒也謝了，再等到鐵樹都開花，等了又等，依然望天打卦，四千個大洋仍在雲深不知處啊前世！