香港大多數的媒體、學者，只是懶惰地從政治口號便把「佔中」以來的政治運動定性為爭取民主、人權、自由。他們從不認真地進行調查、研究和深入分析，來了解這些運動和事件底下的運作是怎樣的。是懶惰、無知，抑或是別有用心呢？像香港某學者牽頭的組織的政治訓練工作，與海外政治勾結，已經不是學者，而是政治工作者，帶着強烈的政治偏見。



這些媒體與學者，眼中只見民主、人權、自由的口號，連群眾暴力所形成的動亂也視而不見，只是站在場外指指點點，而指指點點時他們是收了人家的錢、受了人家的政治洗腦，抑或本來就是人家訓練、培養出來，工作是搖旗吶喊，盡量誤導社會？



香港的政治運動一如其他國家的情況，並不是異常地純潔和理想主義。



了解政治運動的方法，不僅是看參與者的初心，他們的口號，乃至公開的主張。初心可以變，現在說的初心，一如口號、主張，都可以是虛假的。聽其言，最重要的是觀其行。



觀其行應是整體的，包括他們在暗裏所做的一切，尤其是他們不知道會公開的，更可見真實而非偽裝的一面。於是，了解政治組織要看其資金來源、與其他本地組織或外國的關係、成員的背景等等，以及他們內部決策的方法、決策的考慮與內容，與公開政治宣傳有否差距、怎樣的差距等。



這些資訊並不容易找，也往往是這些組織刻意隱瞞的。即使是他們公開的資訊，也要仔細分析，例如政治捐獻收入與組織支出是否相符，不相符是帶出甚麼問題。眾籌式的政治捐獻是真的眾籌，抑或是政治輸送金錢的掩飾？這些組織的人物不少活動，包括海外活動，涉及的資金是怎樣來的？與海外聯繫的性質如何等等。



媒體與學者若是真的調研這些政治組織，它們主導的政治運動、示威遊行動亂等，即使不容易也應從搜集證據入手，不能主觀簡單地只依從他們的口號主張而隨意發揮，胡亂評論。



說媒體為第四權，主要是媒體發掘現實真相的能力和作用，不是它們作為政治宣傳的功能。學者之獨立，因着他們的思考與研究能力，不是扮專家說政治偏頗的假話。



就算是群眾運動，國際上自納粹主義之後，已有不少群眾心理學的研究，傳媒對輿論民意的塑造扭曲，以至網絡上操控造假的各種方法，也有不少的研究，可惜香港缺乏，還只執着於落後片面、容易操控造假的民意調查。



調研分析能力的缺乏，正是香港民意政情扭曲的根源。