今次「反修例」掀起的風波和暴亂，是反中亂港集團和美英外國勢力勾結串通的產物，單憑反對派的上竄下跳、煽惑動員是鬧不出這麼大的陣勢和破壞力的。是形勢的大變，是美英結成聯盟對「共產中國」的崛起要全面打壓遏制的需要，使得老美、老英覺得已經不能像以往似的，只在輿論和外交上一般性的聲援一下就可以了，而是要花大力氣、下真功夫，動用他們在香港的種種明明暗暗、虛虛實實的戰略資源，具體而微的組織策劃，提供人力、物力、財力支援，打出「顏色革命」的聲勢，才能「前所未有」給中國和香港予以重擊，為他們「改天換地」做好奪權準備。毛皇帝不是說過，革命的根本問題是奪取政權和鞏固政權嗎？他們就是要讓北京嘗嘗「顏色革命」的奪權滋味。



反中亂港勢力之所以今次特別玩命和瘋狂，實因深知這場「顏色革命」的奪權使命，深知老美不惜血本支持他們的圖謀動機。他們深知只有奪權，「顏色革命」成功，他們方能在港「安身立命」、「勝者為王」。否則，他們必被歷史拋棄，在「一國兩制」下充當一個小丑般的小角色。



前一陣子，老美的支持令他們很興奮，連連勝利。然而，老美、老英雖然對利用香港遏華的圖謀不變，但在選擇時機以利自己上，那是不會考慮奴才走狗的感受才做打算的，不會先要「徵詢」他們的意見的。例如今次日本大阪舉行G20峰會，香港反對派以為此乃天賜良機，遂在香港大肆布局，大吵大鬧，且「發出一標人馬」赴日本「哭秦庭、告洋狀」，還在全球各地登廣告，向外國勢力提供了足夠的「彈藥」、黑材料，「關注和干預中港事務」，試圖再起一場「國際風暴」。不料，反應麻麻。



美國總統特朗普要在峰會上和習近平有一個「良好的氣氛」，好好談談中美貿易問題，不想讓香港的漢奸洋奴們「添煩添亂」，「壞了大事」。不過，他們也不必沮喪，老美遏華之心不死，他們反中之志不滅，今後繼續內勾外聯、搞風搞雨，大把機會也。