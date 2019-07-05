朝廷懦弱奸邪起，氣色凋零盜賊狂。香港鬧到如此地步，固然有各種內外原因，包括深層次矛盾累積、港府施政混亂、反對派刻意搗亂、外部勢力暗中搞鬼等等，但歸根究柢還是因為中央政府對港政策搖擺不定，始終沒有端正主人家態度。



儘管中央近年不斷強調全面管治權，但僅止於口頭宣示，從來沒有真正落實到行動上。回歸二十二年來，中央一直採取鴕鳥政策，將香港管治權交給港英餘孽全權處置，任由香港淪為西方共管的新殖民地，反中亂港勢力要風得風，要雨得雨，愛國愛港力量反而備受打壓，日漸消沉。這種顛三倒四的現象還被視為「一國兩制」成功落實，可謂咄咄怪事。



「閒時故把忠臣慢，差時不聽忠臣勸，危時卻要忠臣幹。」元代雜劇這段台詞正是香港真實寫照。愛國愛港人士過去長期受到港英政府打壓，有冤無路訴，以為回歸後可以揚眉吐氣，沒想到事與願違，不但依然得不到任何支持，有時候遭受的歧視更甚於回歸前，許多人心灰意冷，或淪為維園阿伯，或自動消失。在這種情況下，即使中央有意為香港撥亂反正，也未必可以找到可靠力量，也未必有人願意衝鋒陷陣。今次修例風波中，建制陣營不乏首鼠兩端之徒，港府高官更是紛紛龜縮，這已足以說明一切，寄望這種「牆頭草」治港，一國兩制不走樣變形才怪。幸好還有執法者這道最後防線，否則局面勢必更加混亂、更加不可收拾。



解鈴還須繫鈴人。期待港府撥亂反正，無異於緣木求魚，要解決香港問題，中央必須承擔起自己的責任。二十三條立法功虧一簣、國民教育束之高閣，加上今次修訂《逃犯條例》徹底失敗，都是因為中央信錯港府，難道教訓還不夠深刻？說到底，香港是中國特別行政區，而不是西方殖民地，中央既不必跟洋人商量，更不必看洋奴臉色，該做的就要做，該出手就出手，沒有甚麼好猶豫。