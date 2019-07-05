香港律政司司長鄭若驊操守低劣，怠惰失職，長期民望「墊司底」。她不求改進，以為凡事龜縮就可以安安穩穩完成任期。坊間叫她做「避政司司長」，解說修訂《逃犯條例》不力，引致修訂失敗，掀起軒然大波，依舊恬不知恥，拒絕問責下台。如此妖孽執掌律政司，不知萌生幾多冤假錯案，甚至縱容犯罪，包庇奸惡之徒。



壹傳媒黎智英外號「漢奸黎」，作惡多端，旗下刊物誨淫誨盜，鼓吹遊行，反中亂港，黎本身亦是佔中三十九名未被檢控的搞手之一，牽涉黑金秘捐同樣獲放生，種種迹象顯示律政司是其保護傘。



兩年前維園「六四」集會東方報業記者進行正常採訪，黎智英突然兇神惡煞地用粗言穢語威嚇記者，過程被錄影，有圖有片，證據確鑿。記者安全受到威脅遂報案，警方循刑事恐嚇案調查並召黎落口供，將案件交予律政司決定是否檢控，可是之後案件恍如石沉大海，自發生至今拖拖拉拉逾兩年仍未檢控。



東方及受害人過去先後十二次去信查問案件進度，律政司都是虛答敷衍，有兩次甚至不回覆，申訴署確認其違反服務承諾。堂堂律政司連給受害人一個確實答案也不敢，是怕了外部勢力，還是朝中有人出手滅聲？鄭若驊是否厭倦被叫做避政司司長，想改名做避信司司長？縱容刑恐，製造壞先例，鄭本人亦自食惡果，前陣子收到恐嚇電話要求撤回修例，否則危害她和家人性命安全。己所不欲，勿施於人，若他日刑恐鄭司長的疑犯落網，律政司會否又把案件拖拉兩年？



香港特區遭遇前所未見的亂局，三權崩壞，幸有正義傳媒發揮第四權監察時局，追擊奸惡。東方及受害人昨日向律政司發出第十三封信，表明為了討回公道誓不罷休，即使要發第一百封信也在所不惜。鄭若驊大勢已去，律政司中人應慎重考慮是否值得為了一個廢官毀掉整個部門。