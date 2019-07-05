香港回歸二十二年，一場反修例風暴，將佔中以來社會未愈的傷口再次撕裂，而且撕裂得更深更痛，流血不止。反對派為了不可告人的政治目的，將全港七百萬人綁上戰車，將香港推向萬劫不復的深淵，倘市民到這一刻還拒絕看清楚誰在破壞香港、搞死香港，香港就真的無藥可救了。



當務之急，港府必須依法嚴懲所有違法行為，尤其是兩次包圍警總，以及「七一」破壞佔領立法會的示威者。首先，警方必須嚴正執法，重建威信，律政司更須有法必依，「警察拉人，司法放人」的一幕絕對不能再次上演。須知道，五年前的佔領之亂，正因為律政司不公不正，包庇放生，漢奸黎等三十九名主要搞手逍遙法外，才埋下今日亂象不斷的禍根；戴妖等九人雖被提上法庭，但全部獲輕判，立下極壞先例，無異於告訴年輕人，再怎麼搞事、再怎麼違法、再怎麼破壞，只要打着「違法達義」旗號就不用付出相應代價。司法其身不正，年輕人對法律失去敬畏之心，終於導致局面失控，法治淪喪。



法治是香港賴以成功的基石，也是港人最核心的價值，法治長城一毀，香港甚麼都不是，此所以，甚麼都可以失去，惟有法治不能失去。經過反修例一役，港府管治困難，三權失守，警權受創，大家必須認真思考，繼續這樣下去會有怎麼樣的災難後果，法治崩潰又會對誰人帶來好處。



一言以蔽之，法治制度得來不易，易毀難建，舉凡真正愛惜香港的人，都不應容忍別有用心的政客肆意破壞。故此，未來兩場選戰就是正邪之戰，是堅守法治還是破壞法治之戰。反對派已揚言藉「風雲計劃」將生力軍送入議會，從而左右特首選舉大局，繼續其未竟的造王大夢；而黃之鋒之流同樣蠢蠢欲動，急欲將港獨重新帶入建制之內。可以毫不誇張地說，今明兩年是香港生死存亡之年，選民必須擦亮眼睛。