本欄不時嬉笑怒罵，提出種種怪論，卻不是沒來由的。知我者謂我心憂，不知我者謂我何求，怪論往往不是真在搞怪，而是嘗試發掘出社會大眾的深層心理。政治學不離心理學，為政者讀不懂民眾心理，自然當不起偌大家業。



昨日，筆者提到當代人衡度情理的標準容易有偏，這是亂之所由生。該話題過去談了不少，今次修訂《逃犯條例》惹出如許風波，人們竟然將小事當作天塌下來的事般看待，這便是因不通情理而作出的過頭之事。



過去，我提出過更似怪論的，是當代人的「打大佬」心理。這年頭很多人都是伴着遊戲機長大，不少遊戲要逢關過關，關關有大佬，你要不停猛攻，打倒一個又一個，遊戲才能玩下去，久而久之，人們在潛意識中就長養出一種逢大必打的心理。早陣子，香港有富商不停被人針對，某銀行的地下行人通道也曾給示威者佔領，身為香港頭號大佬的行政長官，歷任之中更沒有一個能讓人看得順眼的，有些反倒在卸任後民望才反彈。這情況不獨在香港，西方世界亦然，恐怕這是現代人的共通心理，除非在輿論受控制的地區，情況或許才會好一點。



因此，為政者愈想做大做強，愈容易「死得快」。早幾年，反對派出盡吃奶之力，試圖鼓動人們參與反政府示威，但人數往往一次少於一次，只要是有大佬牽頭的事，這年頭反而不為人所喜。今次反修例示威，前後號稱總共有三百多萬人次參與，甚至說以人口比例計算，可能破了世界紀錄。究其成功之道，正是因為整個運動「冇大佬」，人們是在社交群組中自發策動，是由無數個小組拼湊而成。



不少人熱衷於找今次運動的幕後黑手是誰，對此我一笑置之，如果它只有單一領頭人，恐怕反倒成不了今日之事。管治者若想破解這運動也不難，只消替它捧個大佬出來便行了，呵呵呵！