作為本港法治核心守護神的律政司，理應捍衞司法的公平正義，然而世事無絕對，黎智英前年刑恐東方報業集團男記者一案，律政司拖延至今仍如泥牛入海，全無聲氣。律政司司長鄭若驊嘅龜縮功都真係練得十分到家，整個案發經過全程錄影，鐵證如山，佢竟可以神隱當睇唔到，好似乜都冇發生過咁款！



東方及受害記者曾經先後十二度去信詰問，嚴正要求律政司回應「告定唔告」漢奸黎，可是佢不是乾脆不回應，就係廢噏一大輪，甚麼「正在諮詢法律意見」、「不評論個案」、「沒有補充」，諸如此類的虛妄之言，直把人當白癡，確可怒也！



開講有話，政者，正也。其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。鄭若驊上任以來醜聞不斷，在位年半好事沒有幹過一樁，枉法亂法的庇奸護淫之事倒是不絕如縷，「放生黎智英，唔告梁振英」令全城嘩然，有冇搞錯？乜律政司嚟㗎？更離奇的是，佔中九男女案拖拉四年半才判刑，至於佔中其餘三十九名搞手，包括漢奸黎這個泛民最大金主，拖拉至今將近五年，依然讓其逍遙法外，繼續站在反中亂港第一線，如果話漢奸黎背後冇司法保護傘，三歲細路都唔信喇！要言之，鄭若驊身為律政司司長，卻是不折不扣的霸着毛坑不拉矢！有乜理由納稅人要花大筆公帑養一隻縮頭龜，其民望一向「墊司底」，又吾道一以貫之的貫徹其「避政司司長」慵懶作風。



昨日東方及受害記者向律政司發第十三封信追問，老朽尤其欣賞本報「正論」的慷慨陳詞：真理是愈辯愈明，寫多少封信不會改變，道理都在我東方。律政司若是還想面對公眾，必須盡快回答東方和受害人的質詢。律政司一日不給受害記者答案，東方誓不罷休，一直寫到一百封信都要討回公道。



這種不屈不撓的精神，令遭逢困厄者也會學懂「生活虐我千百遍，我待生活如初戀」！