大批暴徒在「七一」當日衝擊立法會大樓，而警方一直保持克制，並避免發生正面衝突，卻依然有反對派議員指摘其「濫用武力」。此外，在衝擊過後，有反對派議員還要散播「陰謀論」，先有民主黨尹兆堅質疑警方克制是要引誘示威者的一個「局」，故其撤退行動是別有用心；工黨張超雄更進一步誣衊警方撤退是「空城計」，讓示威者進入立法會，讓公眾見到示威者的毀壞，從而令「民意逆轉」。



張超雄、尹兆堅編造陰謀，是要陷前線警員於不義，說法完全是顛倒是非。在暴徒不斷衝擊之下，警員不撤退隨時會造成大量傷亡，所以警方撤退只是要顧全現場人士安全並重整旗鼓，與「空城計」根本毫無關係。



為了煽動仇警情緒，滋事分子的造假手法層出不窮。有人刪剪新聞直播影片，聲稱是警員自己拋出「催淚瓦斯」，以方便解釋撤退理由；但是翻看完整片段後，可見該煙霧彈明顯是由暴徒方向扔向警察。



另外，又有人誣衊警察公共關係科總警司謝振中在當晚十時多的簡報短片是「預早錄製」，並將其手錶「改圖」，以「支援」所謂設「空城計」的指控。謝振中回應時指出，這些人只是想「將暴力事件的責任推往警方，並意圖轉移視線」，可見造謠者根本就是本末倒置、不負責任，企圖混淆公眾視聽。



四個警察評議會職方協會會見記者時，也一再駁斥反對派議員的誣衊，指出根本沒有所謂「空城計」：當晚示威者將不明粉末、液體擲入立法會，更有人鼓動人群要放火，在顧及安全情況下，警方才決定暫時撤出立會。



事實上，如果警方當時決定堅守立法會，是有可能會發生轟動全球的流血事件，後果不堪設想，也是沒有人願意看到的。事實證明，「空城計」乃彌天大謊，警方主動撤退防止了流血事件，值得社會慶幸和讚賞。