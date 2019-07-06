神州觀察：學歷造假成風　官員誠信破產

當今神州，世風日下，道德淪落，造假成風，尤其是官場，無騙不成官，弄虛作假的多，真才實學的少，更有一些官員為了仕途能夠更上一層樓，不惜學歷造假。



中紀委網站日前通報一宗官員假學歷案件，指海南省海口市燃氣集團公司黨委副書記、總經理黃漢林近日因受查落台，他除了貪污受賄等問題外，最典型的就是偽造學歷和個人檔案資料。由於沒有大學學歷，黃漢林早年花錢購買了兩個專科文憑，結果順利升職，雖然之後已查證是小販偽造的假冒文憑，但其後填報領導幹部履歷表時，他仍將兩個虛假學歷填寫申報。



學歷造假在內地並非新話題，例如被稱為「五假幹部」的司法部原政治部主任盧恩光，只讀過高中，竟擁有本科到法學博士文憑，從一個街頭混混變身副部高官；有官員用歐美一些子虛烏有的文憑欺騙國人；深圳前市長許宗衡倒台後，外界發現他履歷中的「美國國際東西方大學」，原來是野雞大學。



省部級官員學歷都造假，更何況普通官員，近年來不時揭發有夜場「三陪女」當上團委書記、宣傳部部長案例，涉事人員均以假文憑搖身一變成為公職人員。曾有人口普查數據顯示，內地填寫具有大專以上學歷的人數，比國家實際就讀過人數竟然多出六十萬。中組部早前也曾估計，全國縣處級官員中，學歷造假至少二萬人，內地官場造假之烈，由此可見一斑。



事實上，自從網上可查文憑後，市面上假文憑近年已不多見，更多官員的假學歷，則是通過權力手段獲得「真文憑」。手握大權官員攫取學歷如探囊取物，想讀哪間學校就是哪間學校，而學校趨炎附勢也早已成為常態，很多高校淪為碩士博士帽批發商，只要有權勢，人人有學位。例如雲南省原副省長沈培平，通過與北師大合作成立普洱茶研究院，馬上就變成理學博士。



官員之所以熱衷學歷造假，並非他們愛讀書，而是將假文憑當做仕途必備跳板，折射出內地幹部選任制度存在漏洞。當局過於看重學歷與年齡等硬指標，而忽略了對能力與品德的考察，讓一些奸佞小人有空子可鑽。



說到底，「造假官員」以騙求權，本質也是腐敗，亦是當代中國官場權錢交易、買官賣官的一個縮影。如果沒有保護傘、沒有利益輸送，學歷造假、履歷造假如何能大行其道？顯然，用人制度如果不改革，學歷腐敗就難杜絕。



學術不端者，心術必不正。靠假學歷、假文憑上台的官員，肯定不會是好官。所謂誠信乃立身之本，如果官員以投機取巧、奸猾來實現青雲直上，他們怎麼可能會為人民服務？更加不可能有誠信。而政府如果充斥這樣的奸猾之徒，又如何能執政為民呢？