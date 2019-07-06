功夫茶：寮屋僭建隱患多　官僚懶理真靠害

雖則話港產官僚成日隨口噏當秘笈，但凡事總有例外，好似「大市場、小政府」咁，就唔係唸口簧咁唸。睇吓全香港遍地開花嘅劏房，唔理幾細環境幾惡劣甚至幾危險都好，只要有人肯落疊，官府一律「積極不干預」，實行高官有高官劏，百姓有百姓劏，有錢齊齊搵，咁嘅政府真係唔慌唔「小」聲四起！



呢，本報記者最近走訪多個寮屋區，發現非法僭建問題極之嚴重。喺大埔白橋仔，有唔少寮屋門外貼有地政總署要求清拆嘅告示，可惜你有你貼，佢有佢睬你都傻，三年過去僭建物依舊不動如山。有人甚至起埋「平民版地下王宮」，一百平方呎空間連天花磚牆一應俱全，十足十攞正牌咁款。不可不知，呢啲非法僭建物滿布安全隱患，既冇滅火設備，相隔又近，早排就有寮屋劏房懷疑電線短路引發火警，冇火燒連環船已經算好彩。



至於另一個寮屋僭建重災區上水靈山村，一樣亂過亂世佳人，部分僭建直頭向高空發展，都咪話唔得人驚。正如有地區人士話齋，僭建寮屋改裝劏房喺過去一年愈來愈猖獗，有住戶仲將寮屋劏房當「上樓捷徑」，博第時政府清拆後可以獲得安置，打尖上公屋，真係唔到你唔服，亦唔怪得寮屋劏房咁搶手。



寮屋劏房之所以愈起愈多，全因地政總署執法粗疏。有立法會議員就講得啱嘞，政府近年引入無人機等高科技監測寮屋違規情況，點知你有張良計，佢有過牆梯，好多僭建工地都用帆布遮到冚，磚牆則以坑板覆蓋，仲密實過廉署保密。鬼咩，地署官僚懶到出汁，即使肯拉隊上門調查，求其貼張通知就當做咗嘢，就算見有違規工程喺眼皮底下開工，都一樣裝聾作啞扮睇唔到。大家應該記得，之前有人喺鄉郊私人農地起屋霸埋官地，結果地政總署拖足廿年都未解決。你哋話嘞，對住呢隻無牙老虎，唔密啲手劏房𢱑銀，點對得住官老爺嘅厚愛吖。



講開又講，地政總署嘅懶政怠政作風，早就有口皆悲，亦成為審計署、申訴專員公署經常招呼嘅對象。莫講話寮屋僭建、官地被佔，就連公眾停車場被非法改變用途，以至風災後清理塌樹，該署一概關人個關，被封為「懶政總署」，同「司底驊」領軍嘅「避政司」互相輝映，絕對實至名歸。



咁當然喇，有頭髮冇人想做瘌痢，劏房喺香港地之所以有價有市，豬欄、雞舍、儲物倉、貨櫃屋改裝嘅蝸居……五花八門，無奇不有，點衰都有人爭崩頭，講到底都係因為廢柴政府拓土無方，建屋不力。針拮到肉自然知痛，高官們試吓走去劏房瞓番兩晚，睇吓仲會唔會咁懶懶閒！