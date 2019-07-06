正論：鐵路亂象驚心　埋炸彈殺港人

恨鐵不成鋼，鐵路亂象怨聲載道。港鐵發表調查報告，交代三月荃灣線中環站在非行車時間測試新信號系統時，兩列列車相撞事件的成因。港鐵指出，新信號承辦商修改軟件時出現「三項軟件編程」執行錯誤，導致軟件出現問題。報告認為承辦商未有察覺軟件問題，沒有匯報予港鐵。換句話說，承辦商「後知後覺」，港鐵「不知不覺」，都未能阻止事件發生，假若當時是行車時間，將會出現乘客傷亡大災難，港鐵和政府能夠輕輕帶過自己的責任嗎？



香港鐵路近年事故頻生，一日三四宗常見，而且愈爆愈驚人，列車會相撞固然匪夷所思，更令人震驚的是耗資千億興建中的沙中線紅磡站擴建月台被揭發鋼筋被剪短，最離譜的僅扭入螺絲帽六毫米，月台結構安全成疑，鑿開石屎測量不合格率達兩成，按理應拆卸重建，通車無期，而且必然大超支。政府竟然同意不拆月台，只是做加固工程，如在鐵路埋下炸彈，危害人命。



港鐵每日平均載客量超過五百八十萬人次，是全球最繁忙鐵路系統之一，大小事故即使延誤數分鐘，都會對大量乘客造成影響，而近年港鐵經常在早上上班時間出現事故，去年十月十六日，發生自一九七九年啟用以來最嚴重故障，荃灣線、觀塘線、港島線及將軍澳線俱出現信號系統故障，由清晨六時至下午一時，大批乘客受阻，等待一小時卻未能上車，引致全港交通大混亂，港鐵為平息民憤，去年十一月初提供兩日車票優惠，但選擇在周六、周日不用上班，市民覺得毫無誠意。



其實，幾塊錢根本補償不了對乘客的影響，亦不能挽回市民的信心及港鐵形象。港鐵年年加價，服務水平卻年年下降。沙中線是特區本世紀其中一項重要基建，竟然出現月台安全危機，政府是港鐵最大股東，換言之，納稅人是港鐵大老闆，竟然安全被忽略，「港鐵埋港人，搭沙中線變沙中人」，非常可悲。



政府監管不力，港鐵責無旁貸，列車相撞事件的報告一如港鐵過往的事故報告，只是片面的交代，缺乏透明度，未能讓人知道事件的全部真相。報告指承辦商有不可推卸的責任，那港鐵是否有「可推卸」的責任？連串事件港鐵都是經第三者甚至傳媒揭發才知道問題，即是說慣了「照單全收」，如果有人執行政治任務埋了炸彈在月台下，是不是等爆炸後才「追究責任」？顯然，在監督沙中線工程方面，政府及港鐵都出現重大疏漏，沙中線一間分判商批評運房局局長陳帆處理事件手法是「慢條斯理、拖泥帶水、營營役役和推卸責任」，港鐵行政總裁等五名管理層落台，政府卻無人問責，陳帆竟然置身事外，問責制又一荒謬例子。



乘客安全不能作賭注，基本結構沒問題的高鐵西九站初期遇大雨都有漏水出現，日後「短筋」的沙中線紅磡站遇到像山竹級數的強颱風，誰能保證不會塌下？到時交的不是調查報告，而是死因報告了。香港人真可憐，連乘坐交通工具也像一次冒險旅程。