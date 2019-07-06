世界視線：機場擴大警權　新政策惹爭議

澳洲內務部長達頓又推出新法，加強管控人民和旅客。法案要求賦予機場警察更大權力，可以任意檢查任何人的身份證明，強制驅離機場，甚至有權禁止登機長達二十四小時。即使錯過航班，旅客都不可違抗，否則將被罰款數萬港元。



現代政府有一個共通點：先誇大人民安全受到嚴重威脅，再奉保障社會之名，行擴張權力之實。達頓已非第一次玩這種把戲，他早在去年四月已與國防部制訂方案，授權通訊局監控澳洲全體公民。上月被澳洲廣播公司（ABC）記者揭發，他隨即以打擊孌童和防止網絡攻擊來自辯，合理化政府侵犯國民私隱的行為；後來更派遣警察突襲新聞中心搜查，以危害國家安全的罪名恐嚇傳媒。當局之前同樣用孌童威脅為由，授予邊檢人員沒收手機和電腦的權力，旅客資料隨時被破解和下載。達頓去年更提出法案，建議向拒絕解鎖裝置的人士處以最高五年監禁，令各界嘩然。歐盟雖然強調澳洲的措施干犯了數據保護法，奈何無司法管轄權，只能建議到訪澳洲人士切勿攜帶電腦入境。



綠黨一直抨擊達頓不斷擴張權力，參議員麥金曾斥責「這是一個警察國家的標誌，漸漸邁向獨裁主義」。所謂警察國家，是一個政治學術語，指政府自恃為人民的監護者，可以在缺乏法律程序的前提下違反市民意願，用行政力量控制民眾生活，繼而鞏固其威權統治。比方說，墨爾本機場的警察在法理上無權拘捕一個清白的旅客，卻可以動用行政手段羈留對方幾小時。普通人又如何保障自己呢？最終只能透過官方渠道投訴，但面對冗長的程序和繁複的文件，事主只能向這種行政之惡屈服，絕對服從，啞忍不合理的苛待，任由私隱被政府侵犯。自由黨和達頓主政的澳洲，現正朝着這個方向每況愈下。



兩黨委員已同意支持法案，所謂對警方權力設限的措施，不過是無牙老虎，無助市民的人身自由免受當局剝削。澳洲廣播公司的下場則告訴大家，任何人質疑政府濫權，或挑戰新政，恐被列入國家威脅，淪為警察對付的目標。