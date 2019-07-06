香港的政治混亂，首先表現在認知和理念上的錯誤。



社會運動要求加強香港的法治，可惜手段卻是破壞，用非法的行為來挑戰法治。要求民主，卻不遵守民主的原則和程序──少數服從多數，包容與妥協。



從現時的所謂社會運動、政治運動的言行來看，它們是從事革命，不依法治法制，不依民主程序，只堅持己見，要求社會與政府全面採納，沒有中間取捨的妥協。己見不被接納，便不惜犯法衝擊政府、衝擊警察，甚至毀物傷人。若果沒有政治訴求，他們便是暴民爛仔，與黑社會分子的言行無異。而即使考慮到他們的政治訴求，卻屬政治暴動和反政府、反建制的革命。



或許大規模示威遊行是和平理性，但由和平示威演變成為非法暴力，即使參與暴力行動的只佔極少數，大多數的和平示威者卻成為少數人暴力言行的掩護、掩飾。和平示威不反對和譴責暴力言行，便屬鼓勵暴力的從犯、幫兇。



當出現暴力和暴動，法治法制被違背，社會的反應應是堅持法治，嚴懲犯法者。在個別案件裏，或許可因犯法者有精神病等問題，或有其他合理因素，可獲減刑，卻不可能如香港一些政客、媒體所言，因為政治因素，如政府不聽從他們的政治訴求而應免刑責，或特赦。這樣的做法是政治因素凌駕法律，依此便是政治歧視，法律面前並非人人平等，既破壞法治，也沒有任何民主政治，或人權與公平公義。



法治事實上很簡單，經過法律程序入罪便治罪，治罪後判刑可以有所酌情，未必按照最高刑罰標準判刑。除非是神經失常等，未能個人負責，或可免刑，其餘情況則一視同仁。



攻擊警察、闖入立法會大樓破壞、盜竊公物、霸佔道路、乃至非法集會等等，香港的法律都有明文規定，一直以來都依法拘捕治罪，從來沒有因為有特定的政治訴求，而把責任從個人轉移到政府與社會，殖民地時代也如此，一九五六年右派暴動和一九六七年左派暴動都一律依法定罪，不論你採哪一種政治主張。



回歸之後也是從來如此，為甚麼可以因為年輕人指控政府政策不公，甚或對政府修訂《逃犯條例》有不同意見，便可以蓄意犯法，而竟然要求免責、特赦？這是怎樣的法治？怎樣的法理、常識？



事實上，衝擊立法會大樓、衝擊警察總部就是衝擊香港法治，現在又用歪理來衝擊法治的基本原則，這便是進一步全面破壞香港的法治，破壞民主的基石。