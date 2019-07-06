反中亂港集團及喉舌今次之所以能藉「反修例」掀起政治風暴，發動暴亂，一個重要原因，是他們多年來對香港部分年輕人「洗腦」成功，歪理邪說、蠱惑煽動成功。這些年輕人當了他們的炮灰而不自知，以為是在幹着多麼「偉大」的事業、多麼「英勇無畏」、多麼具有「獻身精神」。



今次反修例中的連串暴力破壞，把這種醜陋而可悲的利用和被利用推到極致，他們衝擊立法會、砸爛立法會，暴徒舉動十分瘋狂和猙獰。其實，暴徒就是暴徒，犯法就是犯法，不分年齡性別老幼，都要譴責、都要負起刑責，都不能以任何理由開脫其罪，更不能粉飾美化。然而，居心叵測的反對派政客，卻把這些年輕的暴徒籠統稱為「香港年輕人」，從而美化、粉飾他們的犯罪暴力行為，陰險的把香港所有年輕人都「裝了進去」，讓大家「共擔罪責」。在他們顛倒是非的強詞奪理和粉飾下，還讓他們「共享」「抗擊暴政」的「榮耀」，繼續向年輕人大灌迷魂湯，充當其炮灰，他們被吹捧為「義士」、「死士」；他們的瘋狂暴力成了甚麼「生死之交戰友情」，猛煽這些中了魔道的「香港年輕人」熱血沸騰，暴燄狂燃。



他們還把暴徒行徑描述成「暴政下的弱者」、「高牆前的雞蛋」，假仁假義的煽情說「昨夜一眾學子，奮不顧身，放手一博，踏出了比我們所有人都更有勇氣的一步」。他們「特能裝孫子」的呼籲「關心及愛護香港的朋友」，「在雞蛋與高牆之間，永遠站在雞蛋的一方」，說得十分悲情可憫。



然而當日所見，他們在衝擊立法會時，哪裏是甚麼「雞蛋」？分明是「鐵球鋼蛋」，爆破力、破壞力、殺傷力極強，攻城掠地、糜爛一方，何等兇燄萬丈。世界上有這樣的雞蛋嗎？甚麼雞能下出這樣厲害的蛋？大家都站在這樣的「雞蛋」一方，成何世界？不過，認真想想，生出這樣的「雞蛋」的，在香港倒是大有「雞」在，反中亂港集團和喉舌是此「雞」，仇中媚外、漢奸洋奴是此「雞」，港英餘孽庇惡護奸是此「雞」，二十二年風雨如晦，雞鳴不已也。