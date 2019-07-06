莫信直中直，須防仁不仁。英國撤出任何殖民地前，都會埋下許多政治地雷，印度如是，新加坡如是，香港更不例外。當年英方以主權換治權的圖謀被中方拒絕，英國人表面上乖乖交還香港，暗地裏卻做了精心部署，布下不少暗樁，成為香港回歸後港府施政不順、亂象不絕的主要原因。今次修例風波，英國更是赤裸裸介入，末代港督彭定康固然不斷煽風點火，英國外相侯俊偉也屢次說三道四，甚至公然支持暴力示威者。正如中方官員質疑，殖民地思想依然縈繞部分英國官員和政客腦中，好像忘記了香港已經回歸。



沒錯，雖然香港已經回歸，但殖民幽靈不散，英國一直在背後搞鬼，企圖繼續發揮影響力，並通過政治代理人實現主權換治權的陰謀。近年來反對派發動的大小示威，都有人揮舞港英廢旗，今次暴徒衝擊立法會，米字旗更是登堂入室，飄揚在中國特別行政區的議事廳上，可見英國的政治陰謀已實現了一半，香港不是殖民地，勝似殖民地。



英國國力逐漸衰落，與「日不落帝國」時代已不可同日而語，加上脫歐折騰，更是雪上加霜。唯獨在香港問題上，英國依然處處表現出殖民者的傲慢，這種傲慢除了來自部分香港人的戀殖心態，更是來自其撤出香港前的精心部署。九七年回歸時，中央政府為了安撫香港人心和國際社會，採取極為寬鬆的政策，管治班子幾乎原封不動，導致特區政府充斥港英餘孽和無間道，他們對中央或陽奉陰違，或暗中作梗，或公然對抗，特首淪為孤家寡人，根本無法順利施政。更何況，其中兩位特首曾蔭權和林鄭月娥正是英國人培養出來，喝英國奶水長大，他們究竟效忠於誰，只有天曉得。



對於英方埋下的政治地雷，中方顯然心知肚明，奈何投鼠忌器，一直不敢動手拆除，使問題不斷累積惡化。當斷不斷，必受其亂，現在該是中央重新檢討對港政策的時候了。