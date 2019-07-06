真小人或是偽君子討厭？見仁見智，但是後者肯定比前者難防，尤其是在政治層面上，披着羊皮的狼比比皆是，英國政客是表表者，虛偽紳士外表殺人於無形，史上掠寶攻城害命不計其數，你以為大英博物館的珍貴文物全都是別人心甘情願奉獻的嗎？你以為過往殖民地都是自動投降嗎？



修訂《逃犯條例》風波，國際社會關注的程度罕見，英國外相侯俊偉多次評論反修例的示威情況，先是促請特區政府就六月十二日金鐘警民衝突展開獨立調查，更向特首林鄭交涉，並指在相關報告完成前，英方將暫停向香港輸出適用的防暴裝備。中方指其干涉內政，侯氏再強調《中英聯合聲明》保證香港有自由。



中國外交部及駐英大使劉曉明先後反駁侯氏，劉更指英政府「站錯邊」。英國外交部旋即傳召劉曉明，指他在香港問題上作出「不能接受和不實」言論。侯俊偉重申若中方違反《中英聯合聲明》會有後果。



事件不斷升級，若雙方沒有下台階，隨時演變成外交風波。正如中國外交部發言人批評，侯俊偉和英國人沉浸在昔日殖民者的幻想中，妄自尊大，最近例證是嫌棄歐盟拖其後腿，口口聲聲要脫歐，卻落得焦頭爛額，反而要歐盟打救，一再延長期限，首相文翠珊為此「人頭落地」。泥菩薩過江，自身難保，還插手別國事務，是不是以為世界停頓了，還是一九八二年的中英談判？當年中方已不用賣你帳，今時今日和中方在談判貿易戰的是你大哥美國，做小弟還是乖乖的在旁邊侍候吧。



英國政府若真的關顧香港人，九七前就不會匆忙「落閘」，香港數以百萬人沒法取得居英權。「主權換治權」的如意算盤打不響，留下一大堆港英餘孽在特區攪局，企圖與美國等外部勢力共治香港，暴徒出手，侯俊偉出口，時間配合得剛好。貓哭老鼠，假仁假義，令人惡心。