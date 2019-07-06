立法會大樓七月一日晚上遭示威者衝擊、破壞後，由於整修需時，立法會行政管理委員會決議十月前不開會，即是議員提早放暑假。建制派議員強烈譴責示威者的「暴行」，要求警方嚴正執法，立即展開拘捕行動，將闖入立法會大肆破壞的示威者繩之以法，維護議會尊嚴。連日來，警方展開大搜捕，已有十多人被拘。



發起撐警集會的何君堯議員認為，必須要找出幕後黑手，泛民是幫兇，警方應一併處理。何君堯更歇斯底里的吼叫，發出「恫嚇」：「法官不能再麻木不仁，我何君堯一定會追究到底！」以林鄭月娥為首的特區政府修訂《逃犯條例》，引發香港有史以來最強烈的政治風暴，管治團隊分崩離析，立法會不同黨派的對立升級，社會矛盾加劇，不同政治取向藍絲、黃絲群眾的衝突隨時由文鬥演變成武鬥。動輒就說甚麼「殺無赦」的議員如不克制，繼續撥火，後果不堪設想。



經民聯議員梁美芬形容七月一日是「立法會一百七十六年歷史上最黑暗的一日」，並表示這是香港人的立法會，不容破壞！根據筆者擔任八年民選立法會議員的知識和經驗，我可以實實在在告訴你們：立法會從來就不是一個可以代表香港人的議會；它也不完全是一個在間接民主制度下的代議機構；由於制度上的缺陷，它完全無行使制訂法律、監督政府的功能，它甚至無法發揮制衡的力量。筆者幾年前曾撰《比橡皮圖章更不堪/香港立法機關崩壞實錄》一書，從「議會無上」講到議會崩壞，議會政治的理想與現實可以說是完全相反。立法會只有一半議席由普及而平等的選舉產生（地區直選），功能組別產生的議席經過有關團體的操作、規劃，大部分是「零票」當選，即使在「小圈子」選舉，民意基礎一樣十分薄弱。功能組別的立法會議員以建制派佔多數，他們與親政府政黨的地區直選議員加起來佔了六成議席，成為政府的表決部隊，所有政府提出的法案、議案，採簡單多數制表決，必然篤定通過。建制派被稱為「保皇黨」，是客觀、確切的形容。



除了制度的缺陷，也有人的缺陷，那就是大部分議員議事能力拙劣。議者「言宜」也，但有些連把話講清楚說明白的能力也欠奉的議員，言不及義，語焉不詳；更多的是甚少做公共政策調查研究，開會前不看文件不作準備，開會時對官員小罵大幫忙，批評一下政敵；議員在法案委員會必須逐條審議法例草案條文，卻很少有人會尋章摘句，咬文嚼字，查找條例草案條文的不足，看不到這些立法者有「一字不肯放鬆」的謹嚴態度。試問這樣的議會還會有甚麼尊嚴！