幸福非必然。香港開埠一百多年，由小漁村變成國際金融中心，靠的是幾代人的努力，當中既有英國人建立的法治制度，更有中港密不可分的政經紐帶。今日的年輕人目光短淺，港府推行國民和歷史教育又失敗，致使年輕一代一味以為香港的繁榮全得力於英國殖民統治，卻不知殖民的意義在於掠奪，是英國人借掠奪香港利益侵吞中國利益以自肥。一葉障目，可憐可悲。



反修例風暴一役，雖未至於一下子將本港經濟摧毀，但三權動搖，警權受辱，繼續下去，負面影響勢必在經濟方面浮現。須知社會動盪必造成治安不靖，沒有穩定的社會環境，投資就會減少，甚至撤資潮湧現，生意難做失業率高企，經濟不可能繁榮。



事實上，古往今來所有地方，既要搞「革命」又要保持經濟繁榮的例子，一個也沒有，有人以黎巴嫩首都貝魯特做例子，這個一度被譽為「中東巴黎」的城市，自從被美國介入掀起政治鬥爭後便受盡破壞，面目全非；又如美國操控的「顏色革命」，從阿拉伯之春到茉莉花革命，從中東到北非，莫不變得破破落落，民不聊生。香港是不是也要走上這條路呢？



年輕人血氣方剛又沒有家庭包袱，對社會的不公義滿腔怨憤，很直接就會表達出來，這不足為奇，但這股熱血一旦被別有用心的人利用，就會變得很危險。現在的香港正是處於這種危險狀態，反對派挑動年輕人與政府鬥爭，上街堵路還不滿意，還要火上加油，終於演變成暴力破壞和佔領，立法會遭受蹂躪，正正是年輕人失控的典型。所謂請鬼容易送鬼難，一旦年輕人進一步失控，香港淪為動盪之都、暴力之城，經濟一鋪清袋絕非危言聳聽。



港府要怎麼修補和年輕人的關係？政務司司長張建宗說會放下家長心態，耐心聆聽。聆聽是必須的，但過分縱容就會弄巧成拙，違法必究始終最關重要。