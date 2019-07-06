香港是一本難讀懂的書，不少人逢中必反，動輒上綱上線，蓋民之難治，以其智多，部分港人正是心眼太多，故使北京特別頭痛。



立法會前主席曾鈺成說過，如果不通過所謂的「真普選」，香港將無法管治。他的話不全是對，也不全是錯，通過了普選或可以暫時有效管治，但是要長治久安恐怕不易。世運不改，人心不變，結果仍會是一樣。有了「真普選」，又有人可以要求獨立；有了民選特首和議會，也可以出現如泰國般的紅衫軍、黃衫軍對峙局面，因此，政治改革未必就是究竟之途。況且，如今中港關係尖銳對立，要北京放行「真普選」，無異於緣木求魚，前瞻未來十年，香港條條都是困路，不容易找到出口。



但高低起跌，循環往復，是其理固然之事，香港既然能有好日子，當然亦能有壞日子，遇上命舛時乖就持盈保泰，黑暗之後自有光明。



《般若心經》的第一句是「觀自在菩薩行深般若波羅密多時」，面對時變，我寄語身邊年輕人就是「觀自在」三個字。最好能以抽離一點、輕鬆一點的態度去駕馭世情，不要過分投入，否則容易頭腦發熱。所謂「行到水窮處，坐看雲起時」，靜觀世界，需要有如禪者般的瀟灑。



放眼天下，短期內找不到出路的地方又何止香港，昔日的宗主國英國日子也不好過，該國一旦脫離歐盟後，很可能又要面臨蘇格蘭獨立，大不列顛將分崩離析。法國的街頭暴動持續了半年，情況比香港更糟。台灣人的票投來投去，當地經濟仍是疲不能興，一個香港洗碗工人的月薪，隨時是台灣大學畢業生的兩倍。更不要說中東、南美、非洲好些動亂地區了。所謂「家家有本難唸的經」，香港人只看着這巴掌之地，往往便會將小事當成天大的事看待，一時想不通甚至自尋短見，那便是太可惜也太不該了！