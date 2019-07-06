三八線特金會姿勢多於一切。早前北韓領袖金正恩說收到美國總統特朗普的親筆信，北韓官媒也發放金正恩一本正經坐在桌前閱讀信件的照片，他表示「信中包含良好內容」，將「慎重考慮有趣的內容」。究竟有何「良好」和「有趣」，他一字也沒有透露，任大家去猜。心水清的都知道，這是因為習近平剛國事訪問完北韓，內地官媒稱「習近平訪朝之旅取得圓滿成功」，北朝官媒亦強調「中朝友誼牢不可破」，可見金正恩的外交政策實在一流，於中美兩個大國之間談笑自若。



金正恩對於美國的制裁，有苦自己知。早前的河內會談，特朗普咄咄逼人，金正恩豈會滿意，但美國的軍力世界第一，他是知道的，是以敗興而回後只是虛晃一招「北韓可能要走新道路」，至於如何「新」，又係一招：讓大家去猜！反正大家猜錯也見怪不怪，每次有重大人事異動，都會傳外務省官員已「問責被處決」，奇怪是過不了多久又露面，總之，金正恩每行一步棋，邊有咁易畀你哋估到吖！



事實上，特朗普也曾表示收到金正恩的來信，內容是甚麼並沒有透露。老朽相信也許是金正恩「投誠」棄核，那你美國也要拿出誠意，大家再談判才能有共識，而美國亦不應老是壓人！習近平訪朝後，特朗普「良好、有趣」的信就來了，時間啱啱好，金正恩左右逢源，一再印證他頭大有腦，是外交奇才。



有學者出書指出，金正恩的成功來自其「豬八戒外交」。所謂豬八戒外交，靈感來自《西遊記》，小說裏的豬八戒經常詐傻納福，假裝率直、愚笨又扮憂鬱，到處騙吃騙喝，更艷福無邊。是以要言之，「豬八戒外交」即係脫離以理念為基礎，轉為謀取實際利益的外交。



觀乎金正恩的外交，確是以豬八戒為師，老朽不知道他有沒有看過這本「奇書」，反正他行路看似不穩，頭腦轉數卻勁到無倫，否則如何能在兩大國之間得到極高禮遇？