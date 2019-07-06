七月一日有大批人暴力衝擊立法會大樓，激進示威者用鐵籠車攻破立法會玻璃，又用鐵枝撬開鐵閘，闖入立法會內大肆毀壞，更偷走電腦。有暴徒自謂「死士」，並用花言巧語哄年輕的學生，例如哄稱其為「義士」，稱「一生人得一次」，要他們一起破壞立法會並留在議事廳內共同進退。



據說有暴徒原本打算待警方深夜清場時，連同無辜學生一起以極端的方式和警察「拚死一博」，以自殺式的衝擊製造流血事件，之後將責任嫁禍警察和政府，爭取社會及國際社會的同情。以學生犧牲換取政治本錢，完全就是「吃人血饅頭」，如此邪惡的企圖絕對令人心寒。



網上不少人對示威者衝擊立法會作出偏頗解讀，以「烈士」、「視死如歸」等美化示威者。身為社工的反對派人士曾健超，更以歪理「玻璃重要定人命重要」，意圖淡化示威者的暴行；「民陣」則將今次衝擊說成是「更有勇氣的一步」，又要求不要指摘暴徒，同樣是包庇暴徒。



若反對派政客反對暴力，又擔心年輕人的前途，那為何不公開譴責暴徒？難道反對派政客自己兒女矜貴，所以不捲入暴力衝擊，卻讓人家的兒女當炮灰，良心何在？



災後心理輔導協會分析指，青少年瀏覽社交網站時，網上那些「死士論」或會不經不覺地影響其潛意識，從而引起一些自殘、犯罪甚至傷害自己的行為。社會必須正視目前「死士效應」所引起的問題，而年輕人亦要多加小心，要有意識地過濾危險資訊，避免受到影響而作出危險行為。



暴徒推學生做「死士」邪惡至極，但反對派人士非但不阻止，還要推波助瀾，看來要直到十一月區議會選舉和明年立法會選舉，讓反對派可以盡佔高地，以此攻擊政府冷血無情，成為其政治本錢。為選票竟埋沒良知卑鄙至此，實令人神共憤。