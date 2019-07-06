立法會經過七一暴力衝擊後，多處損毀嚴重，大樓內一片狼藉，最重要的是會議日程受阻，超過七百億元涉及民生和公共服務的項目未能審議通過，令人又憤怒又悲傷。立法會無奈提早結束本立法年度會期，落區就成了我近日主要的工作。



期間，我和幾位反對修例、有遊行的年輕人都談了不少時間，先感謝他們的願意溝通，向我說出他們對生活的無奈，及對特區政府的不滿和不信任，反修例只是民怨大爆發的一個藥引。我問他們擔心修逃犯例哪個方面，他們說擔心失去自由，擔心內地的一套自由觀和司法制度。我再問他們知不知道「八不移交、法庭把關和上訴機制、七年門檻」等內容，他們望一望我，表示知道一些、不知道一些，然後提出銅鑼灣書店等事件，表達質疑。總之，他們內心對內地就是一種莫名其妙的擔心。我對他們說，假如內地政權真如坊間所說的無法無天，根本就用不着修訂《逃犯條例》這麼麻煩吧。顯而易見，國家對他們來說，就如隔着鐵幕的疏離。



我和年輕人的溝通，盡量都不急於說出自己的答案，希望留點空間給他們思考。談到對政府的不信任，一位年輕人提到「政治任務」。我說，每一個政策都可以是或不是政治任務，只視乎你怎樣看事情，成功落實一國兩制是政治任務，雙普選也是政治任務，甚麼任務、意願也好，其實都不重要，重要的是政策的結果，為了政治而做好事，總比天真的好心做壞事好吧。在青年的口中，最擔心的政治任務多與跟內地融合有關，我感覺其實都是一種對焦慮的投射，也是導致香港發展緩慢的一個原因。十幾廿年前，香港經濟、文化都是強勢的，對內地的影響力大，大家也很開放，不怕融合，覺得香港領先可帶着內地走；反之，現時香港實際優勢所餘無幾，大家反而擔心文化上受內地影響。



舉個例，十多年前推動普通話教授中文，並不是政府的壓力，主要是家長們覺得普教中有助學好普通話，有助未來發展，但怎麼十幾年後的純教育議題，會變成政治任務呢？面對年輕人種種的質疑，筆者認為政策和法例通常都不可能完全沒有問題和缺點，關鍵在於是否因噎廢食，最後連該做的事也不做。



當然，最多年輕人對我說的，還是房屋問題，樓價高企不要說成家立室，有些連談戀愛也不敢了。他們覺得政府其實擁有很多地，只是刻意不發展。回看二○一二年以前，社會上常常提到地產霸權，怎麼這幾年在公共議題中近乎消失，特別是反對派也很少提及了，取而代之是所謂「本土」論述。難道香港人申請親人來港團聚對千家萬戶的影響，都比那無孔不入賺到盡的地產霸權還要嚴重嗎？



我問年輕人，為甚麼近年政府努力開發土地，差不多任何項目都被各種似是而非的理由阻撓？幾乎歷任特首推出重大土地房屋政策都會遇上政治風暴，這是巧合還是另有原因？土地供應不足，最終誰會得益，誰受傷害？看着最激進的人歇斯底里地在立法會主席台掛上港英旗，除了衝着政府發洩一下，誰會在暗角偷笑？