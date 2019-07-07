正論：大搜捕鳥獸散　埋下心腹大患

殺必當，罪不赦，則奸邪無所容其私。先秦法家韓非子名言，套用在今時今日香港亂世，直如當頭棒喝。自六月以來香港爆發連串暴力衝擊，市民疾呼盡快執法回復社會秩序，警方終於展開全城大搜捕涉案暴徒，暫時拘捕接近三十人。暴徒大部分行事都戴頭盔口罩甚至眼鏡遮掩面容，為搜捕行動增加難度，檢控舉證亦非易事，隨時又重演「警察拉人，法官放人」的鬧劇。



七月一日大批示威者破門闖入立法會，議事廳內唯一拉低口罩發表宣言的示威者梁繼平，不停鼓勵激進分子留守繼續衝擊，被揭發他本人在七一當天早已訂好機票，七月二日清晨便離境前往台北，據說最終目的地回到留學的美國。



梁是香港大學學生刊物前編輯，當晚在立法會讓自己容貌曝光，似乎不怕秋後算帳，原來早已留有美國這條後路，就像旺暴案潛逃德國獲庇護的黃台仰、李東昇，相信有外國勢力在背後穿針引線。有指他和台灣太陽花學運有千絲萬縷的關係，亦有傳他與外國的社運人士有聯繫。 總之，搞亂香港便拍拍屁股走人，行為可恥之極。



年輕人不認識黃李梁這些人真面目，見到過激行為便捧成英雄，像今次有泛民議員便被網民炒作成「男神」，封作偶像。更令人失望是今次風波牽涉大量專上學生，社會提供十二年免費教育，希望培養他們獨立思考，深明大義，想不到他們被妖孽邪說洗腦，誤信「違法達義」，破壞社會秩序，賠上一生前途。



首任特首董建華批評通識教育失敗，前教育局局長羅范椒芬為自己的「德政」護航，歸咎社交媒體助長歪風，其實回歸後整個教育制度失敗，青少年成為社會計時炸彈，他倆都是罪人之一，何以推三推四。



要數特區罪人，歷任四位特首、管治班子，包括建制陣營，都是無勇無謀之輩，拆彈無力，統戰無方，推行國民教育觸礁後便束之高閣，重推無期。青年工作又做得一塌糊塗。廿二年來多次爆發大型示威顯示人心未回歸，高度自治變高度放縱，「一國兩制」荒腔走板，反中亂港分子壯大，難得有機可乘，可以預計會繼續大搞示威衝擊，十次、八次不夠，甚至會像法國黃背心每個周末發難，要政府跪低再跪低，不奪治權不罷休，不毀「兩制」不收手。像昨日周六聚眾聲稱趕走大媽「光復」屯門公園，演變成包圍屯門警署，根本是借題發揮，趁機打擊警權。昨日屯門搞事，今日尖沙咀遊行，遲早港九新界都有示威抗爭，遍地開花，每個周末香港都難找淨土。



以林鄭月娥為首的特區政府步步退縮，反對派氣燄囂張，得寸進尺，甚至要求停止搜捕及 特赦暴徒，更有人趁火打劫，提出重啟政改，企圖逼政府就範。林鄭政府苟延殘喘，如肉在砧板上，任人宰割。他們看穿了，若林鄭下台，一時三刻難以找人頂上特首之位，特區群龍無首，將陷入無政府狀態，管治權唾手可得，故此得勢不饒人，為所欲為，要林鄭政府徹底垮台。



暴徒無法無天，絕對不能放過，萬萬不可與其妥協「緩捕」「特赦」。然而佔領行動及旺角暴亂參與者成千上萬，最終檢控主犯僅數十人，漏網者眾。今次反修例行動人數只有更多，更廣泛，而且特色是沒有「大台」、沒有特定組織，其中有口號更引用已故巨星李小龍名句「Be Water」，意指要像水一般，能融入任何環境隨機應變。大搜捕下暫時鳥獸散，這些已被「洗腦」的青年必然成為特區心腹大患。他們擁高學歷，隨時有機會考入政府機關或公共機構，滲入各環節部門，「身在漢營心在曹」，潛伏搞破壞，重要關頭「亮劍」，殺個措手不及。特區政府充斥港英餘孽，陽奉陰違，導致施政舉步維艱，實是前車可鑑，未來很大機會重蹈覆轍，到時新舊漢奸共事熱廚房，合力將管治權送交外國主子。



形勢危急，管治班子必須當機立斷，採取行動平亂，「打蛇打七寸」。反政府分子人數眾多，難以一時三刻徹底清除，香港亦沒有足夠警力及法庭資源處理，假使全部緝捕歸案，香港監倉難以容納所有涉案人士。所以必須重點打擊，擒賊先擒王，盡快拘捕幕後搞手，嚴刑懲戒，殺一儆百。其他蝦兵蟹將、嘍囉魚毛要設法踢出特區，不容死灰復燃。



黎智英等佔中三十九名搞手依然逍遙法外，當中部分亦在這次反修例風波站在前線，黎與旗下壹傳媒繼續作惡，鼓吹上街，煽動抗爭。只怪政府姑息養奸，錯用鄭若驊任律政司司長，逾四年半仍未檢控黎等人，種下惡果。政府若還想救亡，當務之急是整頓法治，踢走保護傘鄭若驊，把黎智英等黑手送入監倉。待從頭，收拾舊山河，為時雖晚，總勝過做千古罪人，遺臭萬年。



