世界視線：拜登辯論失利　提名戰陷苦鬥

被視為代表民主黨參加明年總統大選頂頭大熱的前副總統拜登，領先優勢大幅縮減，在經歷兩場黨內提名人辯論後，原本領頭的拜登以及佛蒙特州參議員桑德斯，成為其他挑戰者的箭靶，兩人表現左支右絀，令不少電視機旁的支持者改變心意。評論界一致認為，目前最大的贏家是加州參議員賀錦麗，有民調顯示，賀錦麗的支持度僅僅落後拜登數個百分點，完全在誤差範圍之內。



今屆大選，民主黨共有二十四位參選人逐鹿白宮寶座，要在擁擠的戰場中脫穎而出，藉攻擊領先者博上位是最正路的策略。而對於拜登來說，「年齡」則是其揮之不去的「負資產」。拜登今年七十六歲，比特朗普還要年長近三歲。現年三十八歲的議員斯沃爾韋爾回憶自己六歲那年，拜登在集會上說的話：「拜登在三十二年前就說，要把火炬交給新一代的美國人，他是對的。」



除了年齡，種族議題也令拜登成眾矢之的。他早前吹噓自己有跨越政見分歧的凝聚力，聲稱可以跟種族主義者「合作」，變相為對手提供免費彈藥。有「女版奧巴馬」之稱的賀錦麗不失時機地利用自己的少數族裔背景窮追猛打，指對方曾反對讓少數族裔學生搭乘公共交通前往更好的校區上學，而當時她正是受惠於此政策的芸芸少數族裔學童之一。



拜登落入今天這種被動捱打的局面，自己要負上很大責任。他早前的策略是集中精力攻擊特朗普，企圖營造戰勝特朗普捨他其誰的印象。拜登的如意算盤是「少做少錯」，透過本身壓倒性的全國知名度，成為「不可避免」的候選人。然而政治現實卻是，美式民主選舉，本來就是一場互相揭醜比爛的遊戲，有政治心理學者研究發現，負面文宣的效力遠勝於正面政策論述。



可以預見，隨着民主黨初選繼續進行，拜登對鋪天蓋地的攻擊絕不會坐以待斃，參選人之間的攻訐勢必「刀刀見骨」，而特朗普則可以現任優勢以逸待勞。儘管民主黨上下都知道內鬥必讓特氏坐收漁利，奈何候選人位子只有一個，繼續沿着這條「自損」的道路前進，也是無可奈何的事。



