功夫茶：售賣機食物多菌　食環署監管虛設

廣東話有句歇後語︰出爐鐵──唔打唔得。食環署作為「功夫茶之友」，食嘢唔做嘢，做嘢打爛嘢，鬧少一日都好似嫌身痕咁款，之唔係「出爐鐵」嘅最佳人辦囉。



自動食物售賣機近年大行其道，商業大廈、大型商場，梗有一部喺左近。呢啲售賣機標榜新鮮健康食品，食正綠色生活條水，廣受消費者歡迎，弊就弊在食環署行行企企，食飯幾味，監管形同虛設，以致相關產品泥沙俱下，良莠不齊，分分鐘食壞人都有之！



本報從旺角、荔枝角同荃灣各區嘅售賣機購入飯糰、沙律菜同埋鮮橙汁，發現飯糰唔夠熱、沙律菜有腐爛迹象，再交畀專家進行微生物化驗，結果只能用「觸目驚心」形容，三個樣本嘅大腸桿菌、李斯特菌同沙門氏菌全線超標，最誇張嘅沙律菜樣本，大腸桿菌居然超標一百二十四倍。專家估計，可能係包裝食物時雙手或者用具受污染所致。



聽吓醫生點講喇。上述三大惡菌含量驚人，市民食咗有機會引發急性腸胃炎，輕則肚痛、腹瀉、嘔吐、作悶兼食欲不振，重則出現嚴重併發症，引致腎功能衰竭，問你怕未！



食環署嘅回應先至好笑，佢哋話根據《食物業規例》，任何人喺未獲署方書面許可下，包括售賣機等一律唔准售賣規例限制嘅食物，同時必須保證所售食物不受污染。咪玩喇，本報抽查嘅三個食物售賣機，得一個攞正牌，足以證明食環署班友平時食塞米，更加唔好講含菌食物賣通街，直頭一巴二巴車落食署官僚塊面。有立法會議員就講得啱嘞，食物售賣機幾耐洗一次冇人知，入面狀況係點又冇人知，存在極大安全風險，消費者都係小心駛得萬年船。



冇錯嘞，食署靠得住，豬乸會上樹。你話拉弱雞小販同執紙皮阿婆，班「港版城管」就話鬼打冇咁精神啫，講到食安把關，旨意佢哋真係蚊都瞓蛇都死。香港地食安危機不絕如縷，自動售賣機食品只係冰山一角，第樣唔講，淨係講香港人最鍾意食嘅魚生，就周不時驗出有蟲；其他諸如殘留農藥蔬菜、三聚氰胺奶粉、孔雀石綠魚、蘇丹紅蛋以至坑渠油，唔單止鑊鑊新鮮鑊鑊甘，食安中心仲要次次後知後覺，唔係傳媒率先踢爆就係科研機構驗出，再唔係就靠周邊地區通報，班友廢成咁，市民唔中毒死都畀佢哋激死。



講到呢度，功夫茶不期然諗起古時候皇帝用膳之前，太監都會先用銀針試毒，雖屬「土法煉鋼」，但勝在行之有效，估唔到今時今日科技日新月異，食署官僚表現反而相形見絀，話唔係「太監洞房──冇×用」都冇人信！



