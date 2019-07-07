七月七日是香港法治又一重大考驗。一如「612」和七一，也同樣是搞大規模的示威集會遊行，這屬合法部分。又正如這幾次遊行的模式，示威遊行是掩護，是利用民眾的政治訴求，其後便釀成暴動。這兩批人原則上是分開的，但其背後組織者的關連應該並不簡單，否則不會重複利用示威遊行來掩護暴動行為。因此，堅持和平示威的市民，不會希望看到「612」和七一暴動的發生，若反對暴動便不應作為暴動者的掩護。事實上，和平示威者都不願意承認這些暴動，百般辯解，始終不願意承認其非法性質。也因此，這些和平示威者實質是暴動的支持者，甘願為此作掩護。這兩批人中間也相信有不少同時為和平示威者與暴動者、或身份互相轉換，需要調查才可釐清事實。但至少，這些實質是暴動支持者的「和平示威者」，即使沒直接參與暴動，也未必是無辜的。



對付參與暴動者，必須追緝、拘捕、審訊、起訴、審判。法治不能容許例外，特別是政治例外。



但面對七月七日示威遊行和可能發生的暴動，特區政府與警察定要有所準備，避免闖入立法會大樓破壞的情況在高鐵西九站重演，避免因特區政府與警察無力控制暴動，出現社會大失控的危機，導致解放軍被迫出動平亂。港人治港必定要有可控制暴動的能力和決心，否則港人治港是空話。



暴動的目標若是高鐵西九站，警方應搜集政治暴民的行動計劃和策略資訊，但布局防守求的是絕對成功，不能苟且馬虎。



防守可分兩部分：一是高鐵西九站外圍，警方用水馬限制大規模群眾逼近，入站的道路需封鎖和集中，以便重點防守，守是指以攻為守，若暴民逼近並干預水馬等障礙物，便要即時驅散；二是高鐵西九站入口和內部都需派重兵駐防，倘有人不守法或以破壞性手段進入即予以打擊，最佳方法是用電槍，打倒後即拘捕並帶離現場。



旅客進入高鐵西九站前要進行安檢及疫檢，不能戴帽、口罩、面罩或可疑用具，並提醒旅客提早等候上車。旅客出站可與入站分開安排，但要嚴格保護，以防暴民衝擊。假若政治暴民衝入並搗亂高鐵西九站，一是反映政府與警察的失職無能； 二是香港社會將隨即進入緊急狀態，要用非常手段來鎮壓拘捕暴動者，包括策劃及鼓吹暴動者。



政治暴民會否衝擊高鐵西九站，政府和警察能否果斷執法，是對法治和港人治港巨大考驗。香港面對由美國策動的顏色革命，並不單是香港內政，勿以為談判可解決，若可談判解決便不會出現暴動。這是戰爭，一退便大敗，勝利後才有談判餘地！