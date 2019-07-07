林鄭月娥上台提出「大和解」，為包庇縱容反對派立下赫赫「奶媽」之功。在今次「反修例」風波和暴亂中又毫不猶豫的跪低投降，令到香港大亂、暴徒橫行，反對派為甚麼還要對林鄭咬住不放，一個勁兒的要把她趕下台？此也太過「恩將仇報」了吧？不，一點兒也不，這就是政治，林鄭的功勞，他們會牢記。然而，從大局出發，從更高的戰略目標出發，「犧牲」林鄭、「幹掉」林鄭，是政治需要，只有踏着林鄭的身體，才能把他們的反中亂港、「顏色革命」向前推進，林鄭的電能已經用完，棄之可也。



「反修例」一役中，反對派大獲全勝，港府「無限期收回草案」，僅僅到此為止。反對派和外國勢力是絕不滿足的，他們好不容易抓住了這麼一個「政治化」、「國際化」的議題，投放了那麼多的資源，動員了那麼大的力量，當前形勢對他們那麼有利，朝廷和港府已被他們亂棍打矇，誤判不已，這樣的二十二年不遇之機，豈可輕易放棄？必須一股作氣，乘勝追擊，幹掉林鄭才能撕開更大的政治口子。



林鄭是中央任命的特首，拿下林鄭就是挫敗中央，削弱中央任命權，動搖中央權威、一國權威，為奪取管治權奠定基礎。老美西方這些年搞的「顏色革命」，就是在反對派發動群眾的抗議運動乃至暴亂中，首先要把政府首腦趕下台，然後「換內閣變制度」，「革命」成功。



因此，不管林鄭怎麼跪低投降，今後怎麼包庇反對派，只要她當特首，反對派和外部勢力的革命目的就達不到，就不可能作出更大的政治動員、掀起更大的風暴。從這個意義上講，林鄭已是他們完成「顏色革命」、全面奪權的障礙，必須搬掉。



搬掉林鄭後，不管誰上台，他們都會提出「非法佔中」、「旺角暴亂」、「平反昭雪」問題，都會提出推翻人大常委會「八三一決定」、重啟政改和「雙普選」問題，都會提出重訂《基本法》，爭取「完全自治」乃至「變相獨立」問題。君不見，這樣的訴求和流程現已浮出水面也。