反修例風暴鬧得不可開交之際，反對派又來添煩添亂，有政客要求重啟政改，政治野心昭然若揭。三歲小孩也知道，在目前這種政治氣氛下，重啟政改只會進一步激化矛盾，撕裂社會，不可能達成任何共識，取得任何結果，反對派明知不可為而為之，可謂圖窮匕現，足證他們對奪取管治權一直死心不息，而且急不可耐。



反對派推倒上次政改，並為此發動長達七十九日的佔領之亂，要求根據子虛烏有的「國際標準」落實所謂「真普選」，結果以失敗告終。但他們心有不甘，總是在尋機反撲，今次修例爭議正好為其提供難得的政治舞台。反對派將兩次反修例遊行吹噓成有過百萬人參加，並且煽動部分激進示威者圍堵警總、攻佔立法會，圖迫使港府徹底跪低，他們認為此刻正是奪權良機，於是要求重啟政改的呼聲甚囂塵上。



然而，反對派顯然是太天真了。別說目前政治氣氛根本不適合重啟政改，即使港府答應了，也只能根據人大「八三一決定」，難道反對派以為中央會讓步？其他方面中央或會妥協，唯獨政改問題，中央絕不可能讓步，因讓步就意味着將香港管治權徹底交給西方代理人，也意味着一國兩制壽終正寢，誰也承擔不起這個歷史責任，誰也不敢做中華民族千古罪人。



在反對派煽惑下，香港出現許多奇談怪論，連建制陣營也有人替反對派搖旗吶喊，認為不落實「真普選」，香港就無法管治云云。實際上，香港問題錯綜複雜，既有內在原因，也有外在原因，尤其是美國推行全面遏華戰略，香港成為其中一顆棋子，根本不由自主，豈是「真普選」所能解決。正如有人質疑，落實「真普選」之後，若有人進一步提出香港獨立，那該怎麼辦？這非危言聳聽，反對派逢中必反，興風作浪，最終目的是要將香港變成獨立政治實體，變成西方反華勢力的前哨基地。