暴徒圍城，反修訂《逃犯條例》連串暴力衝擊後遺症開始湧現，反對派正想愈亂愈妙，不奪取香港治權誓不休，又發動新一波行動，首次由港島移師到九龍，今日遊行前往高鐵西九站，計劃在高鐵站內「招呼」內地遊客。他們不理會警方反對，遊行路線將途經廣東道名店區，一旦發生衝突，遊客及商店恐怕會受到波及。



來者不善，港鐵如臨大敵，表示會密切留意事態，車站或會實施人流管制，減低出事風險。尖沙咀是世界知名的旅遊地點，如果發生動亂，將會嚴重影響本港安全旅遊城市嘅形象。旅遊業是本港經濟四大支柱之一，因為連串示威，上月尾近兩成內地團已經取消來港。旅遊業對暑假黃金檔期報團數量，包括海外入境團，都不敢樂觀。



英國政府此時落井下石，一邊對香港事務說三道四，一邊提示國民來到香港尖沙咀附近要加倍小心。內地旅客亦都有戒心，部分受訪者表示自己很喜愛香港，經常來港消費，不明白為何會成為攻擊目標，若然亂象持續，日後亦會減少來香港。受遊行影響的尖沙咀區商店，有店舖負責人表示星期日的生意額最高，預計遊行會趕走一部分消費者，肯定損失不菲，又表示最怕發生亂事或者衝突，一定會第一時間關門確保安全。



中美貿易摩擦已經對香港經濟造成負面影響，再加上反修訂《逃犯條例》風波夾擊，屋漏偏逢連夜雨，注定「冇運行」。國際評級機構穆迪表示香港五十年不變的過渡期將於二○四七年結束，隨着時間流逝，香港的優勢下降，將會損害其信用評級。



當日佔領行動亦是港島中環擴散至九龍旺角，隨時歷史重演。香港政局動盪，經濟元氣大傷，兩制崩潰，反中亂港分子的下一個目標，就是挑戰「一國」，特區政府無力防禦，距離中央出手的時間，可能不遠了。