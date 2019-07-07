最近建制派圈子出現許多傳聞、耳語，都是與特首林鄭月娥的去留有關，這位痼蔽自私，剛愎自用的特首，可能會與梁振英同一命運：「不得連任」！甚至可能一任也做不完，提早「執包袱」。



林鄭為首的特區政府在修訂《逃犯條例》一役遭到重挫，引起一場香港有史以來最大規模的政治抗爭運動，令到特區政府出現嚴重的管治危機，以年輕人為主的反政府示威亦遍地開花，作為行政長官，林鄭只是心不甘情不願的道歉了事，當然難息眾怒。林鄭的去留，雖說由不得她自己作主，但為甚麼她連提出引咎辭職等候北京主子發落這個動作都不做？



較早前，林鄭在禮賓府會見港區人大及政協代表時曾說不會辭職，因為不想為中央添煩添亂。問題是林鄭在反修例一役的挫敗，不僅是她個人需要付出代價，北京亦因今次「香港之亂」，需要面對國際關係可能出現的逆轉，甚至兩岸關係亦因此而有重大變數。林鄭又何止是為北京主子添煩添亂，簡直是犯了「臣罪當誅」的重罪！



港英政府政務官出身的林鄭，一七年經「今上」欽點得以登上特首寶座，去年十月在港珠澳大橋開通儀式中，與國家主席習近平並肩而行，意氣風發；同年十二月上京述職，又獲習以「志不求易，事不避難」八字嘉勉有加。那時候，林鄭八面威風，特首做兩任之說甚囂塵上。但是政治詭譎多變，「真係一日都嫌長」！特區政府修訂《逃犯條例》慘敗，既是必然更是應然。自以為是，沒有博采周諮，細心聆聽不同意見；把立法會當作政府的橡皮圖章，視「行政機關向立法機關負責」為具文；錯估形勢，低估反對力量。出事之後，「修例三人組」特首林鄭月娥神隱，律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超，均不用問責下台，不啻是為反政府抗爭送上彈藥，社會動盪，真不知伊於胡底！



在修例一役犯下嚴重錯誤的林鄭，不但令「香港之亂」加劇，香港的國際形象受嚴重損害，英美及歐盟聲援港人反修例，被中方視為干預內政，導致中國與西方陣營關係惡化。更加弔詭的是，林鄭竟然成為蔡英文的最佳助選員，民進黨明年大選有機會保住政權，「獨立建國」行前一步。主張「一個中國，各自表述」的國民黨，也不得不藉「香港之亂」，重申反對「一國兩制」的立場。北京對台多年的統戰工作，恐毀諸一旦。



林鄭「神隱」時，曾在禮賓府閉門會客時說了一句：「好多人以為我死了，但我不會死得去。」闖了那麼大的禍，難道她仍認為自己「死唔去」，以為特首權位可保？