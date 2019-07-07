有人說，來生不做中國人。如果動物會說話，大概也會說來生不要活在中國。以狗為例，生在歐美、香港還是內地，待遇隨時是天與地的分別。湖北省武漢市為了今年底舉行的世界軍人運動會，三月頒布「打狗令」，全面撲殺流浪犬及大型家犬。早前就有當地警察在光天化日下將狗活活打死，甚至是當着狗主面前將狗活活打死，泯滅人性，引發極大民怨。



這些年，內地虐狗、殺狗、吃狗肉等不文明事件不止時有發生，簡直蔚然成風，廣西玉林狗肉節「蜚聲國際」就是典型例子。近年甚至引來外國愛狗組織前往營救，當地狗販由此發展出另一盤生意──賣狗給愛狗組織牟利，足見國人對待動物的態度，不是停留在口腔階段，就是將之當成貨物，眼中除了錢銀利益，再也沒有惻隱之心、憐憫之心。



香港在保護動物方面當然比內地先進，但即使人們普遍對動物有愛心，始終不乏冷血之徒，虐狗打狗棄狗並非鮮見。港府計劃就《動物福利法》立法，新法例將引入「照顧者責任」，棄養動物即屬違法，亦規定飼養人須為動物提供合適環境和飼料，這無疑是好事，但新例未見提及成立動物警察，依然存在漏洞，難免予人敷衍輿論之感。



印度聖雄甘地曾說：「一個國家的文明程度，就看它怎麼對待動物。」誠哉斯言！香港固然要完善保護動物法例，內地更須從教育及加重刑罰入手，從根本上扭轉畜牲就是低賤、背脊朝天皆可吃的錯誤觀念。因為舉行一場運動會而大規模殺狗，放諸全世界所有文明社會都不可能接受，尤其是運動會打着軍方招牌、殺狗者又是執法人員，觀感更加惡劣。



香港年輕人仇中反中情緒濃烈，港獨歪風瘋長，同內地不文明行為脫不了關係。試問年輕人怎麼可能認同殺狗吃狗？要拉近中港人心，必先從建立文明大國做起。