香港有間電台曾在公司內的當眼處，高懸一幅對聯，寫上「話到口中留幾句，理從是處讓三分」。其時電台的時評節目正處於全盛時期，該電台旗下有烽煙節目主持人風頭一時無兩，公司有高層看出了隱患，所以特意留下格言以警示政論人，不要說出過頭的話。



政論者的職責是要針砭時弊，見到不是之人與不平之事，當然要發聲，但即便如是，也得拿捏中道，適可而止。很多媒體，尤其是以反中亂港為業的一類，終日散發負能量，將北京政權描述成魔鬼，特區政府之內則全是「廢柴」，世界一片黑暗，人間好像全無希望。不少年輕人信以為真，變得憤世嫉俗，有些不惜搗亂秩序，甚至放棄生命。



因為反對修訂《逃犯條例》，據說前後已有三個年輕人自殺死亡，每一條生命都是可貴的，作為教育工作者，聽到這樣的消息，我尤其覺得傷感。



香港特區政府雖然不濟，但還不至於是在屠殺人民，也沒有大肆搜刮民脂民膏，你即使對時政不滿，也遠不至於要去到以死相抗的地步。



但是，在現今香港這樣的大環境下，有些人選擇了輕生，我深感無奈。此地太多人終日在散發負能量，有事在罵，沒事也挑事去罵，涉及政治性的話題，如《國歌法》、修訂《逃犯條例》等固然會起哄；涉及民生性的議題，如覓地建屋等，也一樣罵聲不絕。年輕人比較單純，容易被人「洗腦」，他們天天沐浴在一片負面訊息中，有些難免就會覺得社會沒希望，人生也沒希望。



古人說「文章千古事，得失寸心知」，意思是發表的言論可以影響深遠，善者能移風易俗，惡者卻遺害極大。筆者是半個傳媒人，時刻都警策自己，批評時政要恰如其分，話到口邊真要留下幾句，願與所有同業共勉之。