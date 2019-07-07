香港搞「智慧城市」盞嘥氣，派錢四千嘅所謂「關愛共享計劃」搞到一鑊粥，除了無能官僚處事蝦碌多甩漏，鬼咩，連設計一份電子申請表格都話要成年，難怪被嘲發展「至廢城市」就差唔多！君不見堂堂立法會一夜間即變廢墟！



家陣睇見莊嚴嘅立法會殘破成咁鬼樣，保安、消防、光纖系統損毀嚴重；大樓向街的五十六塊大型玻璃面板全被打爛擊碎，會議廳及會議室均受嚴重破壞、噴漆處處，好嘅唔靈醜嘅靈，立法會真係垃圾過「垃圾會」，修葺需時，於是議員提早放暑假！



日前立法會行管會移師金鐘政府合署召開特別會議，委員一致通過立法會十月前不開會，意味着財務委員會四十四項撥款勢延期審議。咁即係話有關撥款，當中包括四間醫院重建、改善公營小學校長及副校長薪酬、興建天橋、一九至二○年度公務員薪酬調整等民生項目都無法審批。



平時立法會給市民嘅印象，不是無故流會，就係拉布，建制與泛民一言不合，動輒叫囂，尤其泛民個個勇武上身，搶咪搶電話、飛身壓人，絕技迭出，這哪裏是「議事堂」，是凌亂的「垃圾會」，今求仁得仁，滿目瘡痍的立法會已成廢墟！有議員又建議另覓地方開會，但評估後認為存在安全風險等問題作罷。



建制又提出以書面傳閱審議較無爭議的民生議題，但泛民就話建制「好假」，又充斥陰謀論，擔心將來具爭議性撥款如明日大嶼會就咁「暗度陳倉」。看官，近年議會空轉，行政立法互相扯皮，誤盡蒼生。社會之所以難有和諧，垃圾會就係一個縮影。「和」字左旁是稻粱，右旁是嘴，意即人人有飯吃；「諧」左旁是言，說話之意，右旁是皆，都的意思；合起來就是「人人能講話，人人有飯吃」。家陣社會撕裂，垃圾會搞到民生項目「拋錨」，建築工人望天打卦等工開，孰令致之？香港再咁胡鬧下去，肯定係死路一條！