法律界一百三十五名人士發表聲明，嚴厲譴責示威者衝擊立法會。聲明形容衝擊是香港議會一百七十六年歷史上最黑暗的一日，完全是在挑戰一個法治社會、「一國兩制」的底線，是萬萬不可縱容，故定會全力支持警方，將暴徒繩之以法，維護香港社會安寧。



立法會是在「一國兩制」下香港特別行政區的唯一本地立法機構，承擔着制訂、修改和廢除法律的工作，還需審核並通過財政預算，亦要批准政府稅收及公共開支，當然還有對政府的各項工作提出質詢，肩負着重要職能。所以，立法會大樓是受到法律保護的莊嚴之地，絕不容任何人士隨意侵犯。



但暴徒在攻入立法會大樓後，肆無忌憚地破壞大樓設施，百多年香港立法會的歷史、尊嚴蕩然無存。此外，在會議廳主席台上面掛着的區徽慘遭暴徒以黑色噴漆塗污，又有人揮動代表殖民地的「龍獅旗」宣揚「港獨」，更有人撕毀多本《基本法》；暴徒的暴行已完全超越反對修訂《逃犯條例》的訴求。莊嚴的立法會大樓竟遭遇如此侮辱，任何支持「一國兩制」、重視香港法治及議會制度的市民，都絕不能接受這種奇恥大辱。



香港大學法律學院教授陳弘毅指出，立法會議員即使有不同意見，也應在《基本法》所定下的框架下，為香港的整體利益進行辯論、立法；蹂躪立法會的尊嚴，就等於是蹂躪本港的法治制度。大律師公會主席戴啟思也指，反對修訂《逃犯條例》的示威者原意明明是守護法治，但他們卻反過來衝擊負責制訂法律的立法會，豈不是諷刺至極？



七一當日的暴力抗爭，非但沒有人得益，反而只會加劇社會紛擾，有違社會大眾的期望。當前的要務，除了要全力緝捕暴徒、反制一切暴力示威外，社會亦應多加思考，盡快修補反修例風波所引發的社會撕裂。