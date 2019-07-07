六月之亂，七月成禍，香港真的亂成了一鍋粥！傷痕未止、創口正猙獰之際，還有大批海外刀客向香港補刀，不是武器制裁香港，便是外交及國際事務上刁難香港。好笑的是，補刀最狠的不是昔日老對手，而是不入流的二流政客，他們急急踩港誣華，為的當然是拉抬自己的選舉。



《逃犯條例》修訂引爆的連場混亂，至七一終於成了暴力大衝擊，黑衣暴徒對立法會發起的「進攻」，出師無名，更掌摑了大半個月來一直口口聲聲讚譽抗爭是和平的西方列強，就連直播香港逾十萬人反修例集會衝突的國際傳媒都啞了，報道中無法迴避地使用了暴力損毀立法機構的字眼。



美國白宮發言人在立法會被衝擊後數小時，坦承「敦促所有各方避免使用暴力」，就連一向不老實的美國總統特朗普也收聲了，談及香港衝擊事件時只說：「希望中國和香港把問題解決好」，人權、民主等詞彙，都失蹤了。



不過，世上最不缺的是擅搭順風車的惡心政客，因為脫歐爛局而正在上演「大英群魔舞」的英國，首相人選競賽還沒分出高下，落場的幾人就都吼準香港事件，自居正義的搶分，英國外相侯俊偉更越俎代庖，促請港府就「612」衝突事件展開獨立調查，又指相關報告完成前，英國將暫停向香港輸出相關防暴裝備。



他這番話講得很「巧妙」，一毛錢不付便可攞盡着數！事關英國正處於換相進行式，首相文翠珊下台後的接任人誰屬，目前還屬未知之數，但侯俊偉是其中一名參選者，而且是實力不濟的其中一個，他借香港問題大放厥詞，既代表不了現時的英國內閣，更代表不了將來大換血後的英國新內閣，這番耍耍嘴皮子，便欲收攏英國政壇戀殖且仇華的勢力，實在把民主玩得太難看。



其實，使出同一招數的還有另一名參選人英國前外相約翰遜，英國政客大都有套自以為是的誤判心態，自以為香港還是他們的禁臠，所以熱衷於香港話題，被中國外交部反斥也是活該。



英國政客醜陋了，台灣政客更是令人氣頂。台灣二○二○年要換「總統」，目前當地兩大黨已經打響了黨內初選戰，選舉鬧得亂哄哄的，幾乎所有參選人及掹車邊的政客都不停念叨香港問題，說穿了，又是借香港事件批評對手，拉抬自己的選情。



做得最難看的是爭取連任的蔡英文，她在民進黨初選大勝民望比她高的賴清德，手法很簡單、很粗暴，同樣的手法亦體現在她談香港事件，左一句香港「一國兩制」失敗，右一句台灣人不會接受台灣變成現在的香港，無一不把香港拉下水，令人惡心的把香港當成她的競選素材，明踩香港、暗打統一，歸根究柢，不外乎把香港當成她推動台獨的彈藥，那句虛偽的「與香港人民站在一起」，實在令人又氣又毛管戙，忍不住贈一句，「好心啦，你先與台灣人民站一起吧！」二流政客上竄下跳，只不過拿香港做跳板，看穿了，實在不值一哂。