功夫茶：連接路一延再延　千億橋半廢武功

一大班搞事分子尋日圍高鐵西九總站，搞到列車服務停擺，旅客怨聲載道。之不過講到辣㷫旅客咯喎，特衰政府班廢官敢認第二，冇人敢認第一。睇吓號稱國家級基建嘅港珠澳大橋，通車至今七個幾月，其中一條主要連接道仲未開通，千億大橋半廢武功，旅客唔媽聲四起至奇！



話說屯門至赤鱲角連接路作為大橋工程嘅重要部分，其中接駁大橋香港口岸同北大嶼山公路嘅南段已經通車；至於連接口岸至內河碼頭附近屯門第四十區嘅北段，通車日期由最開頭一七年押後到一八年，路政署後來又改口話最快二○年完工，至於幾時通車，署方一直秘而不宣，大賣關子。唔使問阿貴，工程愈耐超支只會愈嚴重，最終又係納稅人埋單，官老爺仲唔臭屎密冚咩。



不過今次好彩有食環署做「吹哨人」。佢哋上月公布屯門「曾咀靈灰安置所」骨灰龕位嘅編配安排，大事邀功話會安排巴士線途經屯門至赤鱲角連接路，網頁雞乸咁大隻字寫明「二○二二年提供服務」，就係咁揭露咗通車日期。官老爺各自為政，結果無意中保障咗市民知情權，堪稱黑色幽默。



講番屯赤北路一延再延，屯門居民少咗條接駁通道，要使用大橋極之唔方便，真係多得班官唔少。家陣由屯門坐巴士出發，行屯門公路再經青嶼幹線及機場再到達大橋口岸，全程接近個半鐘，唔計屯門裏面左兜右兜，都要成五十分鐘，足足比原本使用屯赤北路車程多近四倍。大橋得物無所用咯喎，好多居民惟有選擇喺屯門碼頭搭噴射船過澳門，簡直吹脹。



一葉落知天下秋，本港大型基建甩漏多多，糊塗帳多到天光都數唔晒。除咗道路配套設施殘缺不全，港珠澳大橋興建過程本身已經好事多磨、多災多難。特別係人工島連接路工程出現問題，路政署官僚唔係賴「水深石硬」，就係話施工受航道限制，再唔係就大腳將個波傳中畀承建商。又好似高鐵香港段工程咁，之前進度大落後，官老爺居然夠膽死賴黑雨沖毀鑽挖機，欲卸之責，何患無詞，唔到你唔服。



如果話港珠澳大橋好好醜醜都叫見咗家翁，沙中線短筋、削牆、漏水、沉降，鑊鑊新鮮鑊鑊甘，即使勉強通車都未必有人敢搵命博，你估真係唔驚變「沙中人」㗎！之所以搞成咁，以運房局局長陳帆為首嘅負責官員監管不力、顢頇無能，早就應該提頭來見，謝罪下台。



始終都係呢句︰冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽。難為港府仲話想一擲萬億搞「明日大嶼」，就算冇政棍阻頭阻勢，畀佢監粗開到工，最終盞好似杜拜人工島咁，淪為世紀級爛尾工程嘅咋！



