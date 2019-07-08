神州觀察：貧困縣揮霍無度　形象工程噬民生

內地國家級貧困縣每年享有國家下撥的扶貧資金，但部分地方不是用來幫助民眾脫貧致富，反而是大搞形象工程，揮霍民脂民膏，可謂當今神州貪腐一道奇景。



有內地導演近日實名舉報，指國家級貧困縣河北省張家口市萬全區，斥資四千萬元搞水幕電影項目，經層層倒手轉包，最終執行環節投入僅剩一百三十五萬元。貧困縣投資逾千萬搞水幕電影，輿論批評又是一項形象工程。而幾天後，河北省紀委監委網站公布，萬全區委副書記、區長張志友涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。



據報該區在前年和去年，國家投入扶貧資金分別為一點六億餘元、一點四億餘元，但該區財政扶貧投入只有二千七百多萬元、三千三百多萬元，均低於水幕電影相關項目資金投入，顯然扶貧資金被挪為他用。



四千萬資金，最終僅有百餘萬用於項目，當中的腐敗已毋須質疑，否則區長張志友也不會閃電落台。但從中反映出的問題卻具有普遍性，即國家的扶貧資金，經地方政府挪用、官員貪污剋扣後，真正用於扶貧已所剩無幾。這也是各地扶貧項目，不時揭發豆腐渣扶貧路、扶貧屋，部分地區愈扶愈貧的主要原因之一。



近年全國屢有貧困縣因形象工程被通報、問責。例如國家級貧困縣甘肅榆中斥六千多萬造「仿古城門」，竟花掉全年主要財政收入的十分之一；湖南省汝城縣斥四千八百餘萬修建廣場，六株銀杏樹花費近三百萬元，而當地尚有兩條村未通電，村民僅靠煤油燈照明。



這些典型案例共同的問題，就是政府大搞政績工程，勞民傷財不說，還因人造景觀與當地風貌不符，鬧出東施效顰笑話。雖然中央三令五申嚴禁形象工程，卻難以阻止各地官員前赴後繼、樂此不疲。究其原因，無外乎是地方官員政績觀作祟，再者形象工程往往包含着巨額的經濟利益輸送。



不可忽視的是，在中央持續高壓反腐下，貧困縣仍大手大腳，很可能是因為中央提出二○二○年全面脫貧的目標臨近，中央和地方加大對貧困地區扶持力度，近年資金投入愈來愈多，各地貪官要對這些巨額資金上下其手，惟有靠打造形象工程，從中斂財。



事實上，內地扶貧亂象層出不窮，最大問題就是腐敗。國家扶貧款項本是為幫助貧困地區發展經濟，造福人民，結果卻成貪官嘴裏的香餑餑，各級扶貧官員雁過拔毛，層層盤剝，到百姓手裏，只剩殘羹冷炙。如此扶貧，不僅養肥了貪官，更吞噬了民生。



顯然，不徹底斬斷伸向扶貧的黑手，不僅扶貧繼續變扶貪，要實現明年全部脫貧目標，實在難以樂觀！



